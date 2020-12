Grand Paris : les vieux véhicules diesel auront un accès limité à la capitale à partir de juin 2021

Les véhicules diesel d’avant 2006 pourront circuler librement dans le Grand Paris jusqu’au 1er juin 2021. Après cela, leur accès sera limité. Une date reculée de six mois, puisque cette mesure devait être effective dès le 1er janvier 2021, mais la pandémie en a décidé autrement.

Le Grand Paris veut se débarrasser des véhicules polluants. L’une des étapes importantes de ce processus est la limitation des voitures diesel de quinze ans minimum, classés Crit’Air 4 ou plus. Alors que cette mesure devait prendre effet le 1er janvier prochain, il a finalement été décidé de la repousser au 1 er juin 2021 après un vote au conseil de la métropole du Grand Paris le 1er décembre. Un sursis de six mois établi en raison de la pandémie, qui donne un peu d’air aux propriétaires de ces véhicules. Il est en effet difficile d’acheter une nouvelle voiture quand tout est à l’arrêt.

Ainsi, dans six mois, la circulation deviendra très difficile pour ceux n’ayant pas de véhicule relativement récent, même si elle ne sera pas complètement interdite. Les véhicules arborant la vignette Crit’Air 4, 5 et qui sont non classés seront concernés. Cela inclut les véhicules diesel datant d’avant 2006, mais aussi les véhicules à essence d’avant 1997.

Une circulation limitée, pas interdite

Il ne sera plus possible de circuler à l’intérieur de l’anneau de l’A86 du lundi au vendredi sur une plage horaire allant de 8 heures à 20 heures. Ce n’est ici que la première étape d’un Grand Paris plus propre, puisque le 1er juillet 2022, ce sont les véhicules arborant la vignette Crit’Air 3 qui seront ajoutés à la liste, puis les Crit’Air 2 en 2024.

Le but avoué est de faire de la métropole parisienne un lieu sans pollution. La France a elle pour objectif de bannir la vente de véhicules thermiques neufs dès 2040. Un objectif louable qui devra toutefois être accompagné de véhicules électriques plus abordables avec une autonomie plus importante de ce qui se fait aujourd’hui, à moins que certaines technologies comme les routes à induction viennent corriger ce problème.

Et vous, que pensez-vous de cette mesure ? Jugez-vous le bannissement des véhicules polluants indispensable ou ne voyez-vous là qu’une mesure politique ? Dites-le-nous dans les commentaires !

Source : AFP