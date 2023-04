Conduite autonome : fini les galères, Tesla est sur la bonne voie avec le FSD

Après avoir traversé une mauvaise passe avec sa technologie de conduite autonome, Tesla semble avoir redressé la barre avec les récentes mises à jour déployées.

Comme vous le savez peut-être, le déploiement de la version 11 de la bêta du FSD a pris son temps. Pourtant, Elon Musk a vanté les mérites de cette mouture pendant des mois, assurant qu'il s'agira d'une révolution pour sa technologie de conduite autonome.

D'abord déployée auprès d'un nombre restreint d'utilisateurs en février 2023, Tesla suspend subitement la diffusion de la version 11 du FSD. Quelques jours auparavant, la NHTSA a émis un rappel massif concernant plus de 362 000 véhicules.

D'après l'injonction de l'organisation en charge de la sécurité routière, le FSD peut provoquer des accidents. Un risque reconnu par Tesla dans la foulée. Depuis cet épisode fâcheux, le constructeur américain a publié plusieurs mises à jour ponctuelles, dans l'espoir de redorer son blason.

Le FSD enfin sur la bonne voie ?

Actuellement, la bêta du FSD est sous sa version 11.3.4. Comme d'habitude, les utilisateurs ne se font pas prier pour partager leurs impressions sur cette dernière déclinaison. D'après la grande majorité des témoignages, les progrès accomplis par Tesla sont remarquables.

Comme on peut le voir sur le site Not a Tesla App (qui répertorie l'ensemble des nouveautés/améliorations apportées par chaque version du logiciel), cette mouture 11.3.4 est majeure, et ce à plus d'un titre.

D'un point de vue technique tout d'abord, Tesla a fusionné les piles de réseaux neuronaux “Vision” et “Planification”. De fait, cette pile regroupe désormais l'ensemble des commandes pour naviguer sur autoroutes et en ville. Résultat, le FSD peut maintenant effectuer des manoeuvres plus complexes, ne pas dépeindre autant des lignes au sol et se comporter davantage comme un humain.

Meilleur comportement sur route et interface repensée

Voici quelques exemples. Sur autoroute par exemple, le FSD positionne plus intelligemment sur les voies larges. Les virages importants sont aussi mieux gérés, tandis que le système se montre bien plus convaincant dans les carrefours, à l'approche d'un feux tricolore ou bien dans les sorties d'autoroutes.

Mais ce n'est pas tout. L'interface du FSD profite également de quelques ajouts bien sentis. Sur l'écran de contrôle, des textes détaillent désormais les manoeuvres que prévoit d'effectuer le FSD. La visualisation des ralentissements à venir a aussi été améliorée. Des chevrons apparaissent désormais sur la trajectoire du véhicule, avec une opacité et une vitesse variables pour indiquer l'intensité du ralentissement.