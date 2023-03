Tesla augmente la cadence des mises à jour du FSD, ces vidéos détaillent les progrès accomplis

Une semaine à peine après nous avoir démontré les capacités de conduite autonome de la fonction FSD de Tesla, Toni, de la chaîne YouTube Détroit Tesla nous propose de l’accompagner dans deux balades en voiture électrique dans les faubourgs d’Utica, en banlieue de Détroit.

Toni, de la chaîne YouTube Detroit Tesla, publie des vidéos en temps réel et non montées de la conduite entièrement autonome de sa voiture. Le constructeur américain a publié deux mises à jour d’affilée en l’espace d’une semaine. En grand fan de la marque, il n’a pu s’empêcher de prendre le volant immédiatement après avoir appliqué l’update. Il teste le FSD bêta 11.3.3 sur de grosses routes, mais également dans les quartiers résidentiels, où les croisements sont beaucoup plus nombreux.

Après avoir appliqué la mise à jour FSD Bêta 11.3.2 la semaine dernière, Toni avait remarqué que la voiture avait tendance à effectuer des freinages fantômes un peu aléatoirement. Tout au long de ses nouveaux essais routiers, on constate que ce problème a disparu, une nouvelle preuve que le service R&D de Tesla sait se montrer très réactif. Autre bon point, mais Toni l’admet, c’est peut-être subjectif, la carte en temps réel semble plus précise et s’affiche de manière plus fluide.

Tesla augmente la cadence des mises à jour de la bêta du FSD

Cette mise à jour est mineure; les améliorations apportées au FSD sont subtiles. La voiture change correctement de voie quand un autre automobiliste déboîte à quelques mètres devant et l’exercice de sortie de rond-point est, le plus souvent, réussi. C'est à ce niveau que le plus de progrès ont été accomplis. De même, le véhicule arrive bien à se diriger dans une intersection très piégeuse, au plus grand étonnement du conducteur, qui craignait beaucoup ce passage.

Alors bien sûr, tout n’est pas parfait. Le chauffeur doit fréquemment reprendre la main pour suivre un itinéraire différent de celui planifié par l’ordinateur de bord, et aux feux clignotants, alors que la voiture est censée marquer un véritable arrêt, elle ne fait que ralentir. Autant de petits problèmes que Toni rapportera aux ingénieurs de Tesla.