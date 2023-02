Tesla suspend le déploiement de la conduite entièrement autonome après les nombreux rappels

Tesla annonce qu'elle a temporairement cessé de déployer son système d'assistance à la conduite FSD à la suite d'un rappel qui a touché près de 363 000 véhicules il y a quelques jours.

À l'approche de la journée des investisseurs du 1er mars, Tesla est confrontée à de nouveaux défis et à de nouvelles questions concernant la sécurité de sa technologie d'assistance au conducteur, et vient de prendre une décision importante concernant son logiciel Full Self-Driving (FSD), encore officiellement en bêta.

Il y a quelques jours, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) avait émis un avis de rappel de 362 758 véhicules équipés de la conduite entièrement autonome, car Tesla avait découvert que son logiciel FSD pouvait provoquer des accidents. Elon Musk souhaiterait donc adopter une position assez prudente sur la question, et a finalement décidé d’interrompre temporairement le déploiement de la conduite entièrement autonome.

Lire également – Tesla : il confond le frein et l’accélérateur, sa voiture finit au fond d’une piscine

Tesla interrompt le déploiement du FSD

En suspendant le déploiement du FSD Beta, Tesla empêche donc de nouveaux conducteurs d’essayer le logiciel d’aide à la conduite, et donc de s’exposer à des risques d’accident. Les propriétaires de véhicules Tesla qui viennent d'acheter l'option FSD de 15 000 dollars, ou qui l'ont déjà achetée, mais n'ont pas encore choisi de l'utiliser, ne pourront y avoir accès qu'après la publication par le constructeur d'une mise à jour logicielle over-the-air (OTA).

« Jusqu'à ce que la version logicielle contenant le correctif soit disponible, nous avons interrompu le déploiement de la version FSD bêta pour tous ceux qui ont choisi de s'inscrire, mais n'ont pas encore reçu une version logicielle contenant la version FSD bêta », a écrit la société sur la page d'assistance. Tesla n’a pas partagé de calendrier de déploiement précis, mais on imagine qu’il travaille déjà activement à la résolution des problèmes pouvant entraîner des accidents.

Tesla qualifie actuellement le logiciel FSD bêta de “fonction d'assistance au conducteur de niveau 2 SAE“, ce qui signifie qu'il peut diriger, freiner et accélérer automatiquement en présence d'un conducteur. Il doit donc être en mesure de prendre le relais à tout moment en cas de problème. Cependant, certains propriétaires de voitures Tesla pensent que leur voiture est complètement autonome, et ne se concentrent donc plus sur ce qu’il se passe sur la route. On voit donc ponctuellement des accidents lors desquels le logiciel d’aide à la conduite était activé.