Volkswagen : la nouvelle ID.3 débarque en France avec un prix revu à la baisse

Volkswagen vient d'ouvrir les commandes de la nouvelle ID.3 en France. Les prix débutent à partir de 42 990 € pour la finition “Life Plus”, soit un ticket d'entrée revu à la baisse d'environ 3100 € par rapport à la génération précédente.

Après l'ouverture des précommandes en Allemagne, Volkswagen lance ce mercredi 5 avril 2023 les commandes de sa nouvelle ID.3 2023 en France. Le constructeur vient de confirmer la nouvelle sur son site officiel.

Pour rappel, à la début mars, l'entreprise allemande a levé le voile sur la refonte de l'ID.3. Cette nouvelle version de la citadine électrique se contente de gommer les défauts de la première génération, avec un design extérieur plus affiné et mature, et une amélioration notable des matériaux utilisés dans l'habitacle.

Alors, que propose justement Volkswagen pour le marché français avec cette ID.3 revue et corrigée ? Sur cette génération, la marque allemande lance deux modèles, à savoir l'ID. 3 Pro Performance et Pro S.

Deux nouveaux modèles pour le marché français

Sur ces deux variantes, on retrouve un moteur électrique de 150 kW, soit une puissance de 204 ch. Côté couple, il faut compter sur 240 Nm sur la Pro Performance et 310 Nm sur la Pro S. On remarque en revanche des différences sur les batteries.

La Pro Performance dispose d'une batterie d'une capacité nette de 58 kWh, pour une autonomie maximale en cycle mixte WLTP de 427 km. La Pro S s'appuie de son côté sur une batterie de 77 kWh, pour une autonomie max de 557 km. Toutes les deux proposent de la recharge en courant alternatif jusqu'à 11 kW. En courant continu, ce sera 120 kW pour la Pro Performance et jusqu'à 170 kW pour la Pro S (soit 35 kW de plus que la génération précédente).

A lire également : Volkswagen annonce 10 nouvelles voitures électriques d’ici 2026

Un ticket d'entrée à partir de 42 990 €

Venons-en ensuite aux niveaux de finition et aux prix. En version Pro Performance, la nouvelle ID. 3 est disponible dans trois finitions différentes :

Life Plus à partir de 42 990 €

Style à partir de 44 990 €

Style Exclusive à partir de 46 990 €

Comme vous le pouvez le constater, les trois finitions sont éligibles au bonus écologique de 5 000 €, puisque proposées sous le seuil des 47 000 €. En revanche, la réciproque n'est pas vraie sur la Pro S :

Style à partir de 49 990 €

Style Exclusive à partir de 52 990 €

Le détail des équipements par finition

La question du prix étant abordée, voyons maintenant le détail des équipements par finition :

Life Plus (entrée de gamme) : écran central de 12 pouces, App Connect avec Apple CarPlay et Android Auto, jantes en alliage 18 pouces, Pack Assistance avec accès et démarrage sans clé Keyless Access, caméra de recul, radars d'aide au stationnement avant et arrière, alarme

(entrée de gamme) : écran central de 12 pouces, App Connect avec Apple CarPlay et Android Auto, jantes en alliage 18 pouces, Pack Assistance avec accès et démarrage sans clé Keyless Access, caméra de recul, radars d'aide au stationnement avant et arrière, alarme Style : intégralité des équipements de série Life Plus, jantes en alliage 19 pouces, système de navigation, sièges et volant chauffant, climatisation 2 zones, recharge par induction pour smartphone

: intégralité des équipements de série Life Plus, jantes en alliage 19 pouces, système de navigation, sièges et volant chauffant, climatisation 2 zones, recharge par induction pour smartphone Style Exclusive : intégralité des équipements Life Plus et Style, conduite semi-autonome Travel Assist 2.5, caméra 360° View, toit panoramique, contrôle dynamique du châssis DCC, sélection du profil de conduite, sellerie Artvelours avec sièges avant électriques et massants, affichage tête haute en réalité augmentée, jantes en alliage 20 pouces

Volkswagen baisse les prix sur cette génération

Comme dit précédemment, les commandes sont maintenant ouvertes, mais notez bien que Volkswagen n'a pas encore précisé les délais de livraison. Pour en revenir aux prix pratiqués, VW propose donc un ticket d'entrée plus intéressant puisque l'ID. 3 Pro Performance se négocie à 42 990 € au lieu de 46 750 € sur l'ancienne version.

Et encore, avec le bonus écologique de 5 000 € et les 2 500 € de prime à la conversion, la facture peut descendre à 37 750 €. Et oui, Volkswagen propose jusqu'à 1500 € d'offre de reprise en plus de la valeur estimée de votre ancien véhicule.

En revanche, on regrette une gamme tarifaire différente de celle de nos voisins allemands. Outre-Rhin, l'ID. 3 Pro Performance est affichée à 39 995 €. Quant à la version 45 kWh, facturée à 34 220 € en France, elle est malheureusement passée à la trappe avec cette nouvelle génération.