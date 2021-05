Intel présente les Core i7-1195G7 et i5-1155G7 avec un GPU 2x plus puissant que l’AMD Ryzen 7 5800

Intel vient de lever le voile sur les processeurs Core i7-1195G7 et Core i5-1155G7 dans le cadre du Computex 2021. Ces nouveaux composants gravés en 10 nm sont destinés aux futurs PC portables fins et légers de marques comme HP, Acer et Asus. D'après Intel, le GPU intégré aux deux puces offre des performances graphiques deux fois plus élevées que le Ryzen 7 5800U d'AMD.

Intel a profité du Computex 2021, le salon de l'informatique et de la technologie, pour lever le voile sur les nouveaux processeurs Tiger Lake-U gravés en 10 nm. Parmi les processeurs annoncés, on trouve le Core i7-1195G7 et le Core i5-1155G7. Les composants ont été conçus pour alimenter des ordinateurs portables fins et légers dont la consommation énergétique n'est pas élevée.

Ces puces font partie de 11e génération de la série U de processeurs Intel Core. Les premiers constructeurs à exploiter ces deux processeurs 5 GHz sont HP, Acer et Asus. Plus de 60 ordinateurs alimentés par un Core i7-1195G7 ou un Core i5-1155G7 seront commercialisés d'ici fin de l'année, annonce Intel. Une dizaine d'autres modèles seront annoncés en 2022. Plus globalement, Intel assure que 250 PC embarqueront les puces Intel Core de 11e génération.

La fiche technique des processeurs Intel Core i7-1195G7 et Core i5-1155G7

Dans le détail, l'Intel Core i7-1195G7 est équipé de 4 cœurs, 8 threads, 12 Mo de cache et est compatible avec la mémoire DDR4-3200 / LPDDR4X-4266. La puce a une enveloppe thermique située entre 12-28W. Par contre, la vitesse d'horloge, soit le nombre de cycles exécute par le CPU par seconde, grimpe à 5,00 GHz sur un coeur. Il s'agit donc de la première puce à très faible consommation avec une vitesse d'horloge de 5,0 GHz.

De son côté, le Core i5-1155G7 embarque 4 cœurs, 8 threads, 8 Mo de cache et une mémoire DDR4-3200 / LPDDR4X-4266. L'enveloppe thermique est située entre 12-28W et la vitesse d'horloge n'excédera pas 4,50 GHz sur un coeur.

Grâce à la carte graphique Intel Iris Xe, Intel promet des performances graphiques deux fois plus élevées que celles offertes par le Ryzen 7 5800U d'AMD, aussi appelé “Cézanne”. Les benchmarks mis en ligne par Intel montre des performances jusqu'à 2,78 fois élevées que celles du processeur d'AMD, qui équipe notamment le Predator Triton 500SE, le PC gaming d'Acer. Le processeur d'AMD embarque un GPU Vega.