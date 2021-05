Intel remet Apple à sa place, ses processeurs sont meilleurs en gaming que les puces M1

Intel répond enfin à Apple qui a récemment déclaré que ses puces M1 sont les plus rapides du monde. L’ancien partenaire de la firme de Cupertino rétorque que ses processeurs sont plus performants en gaming, benchmark à l’appui. La rivalité entre les deux constructeurs ne semble que commencer.

C’est une nouvelle qui ne devrait pas en surprendre beaucoup, et pourtant il semblait nécessaire de le rappeler. En marge de la Computex 2021, Intel a déclaré que ses processeurs offrent « une meilleure expérience gaming que 100 % des MacBook ». Si le constructeur donne l’impression d’enfoncer des portes ouvertes, il est important de remettre les choses dans leur contexte. En effet, Apple a récemment affirmé que ses puces M1 sont « les plus rapides du monde ».

En réalité, comme le montrent les benchmarks, leurs performances se situent plutôt entre l’Intel i9-11900K et le i7-11700K. Apple n’est par ailleurs pas aveugle, et précise sur son site que ses « cœurs haute performance sont les CPU les plus rapides du monde lorsqu’il s’agit des Silicon basse énergie, et M1 en dispose de quatre qui s’unissent pour permettre un énorme boost ». Bien entendu, peu de personnes ont pris la peine de lire cette minuscule mention en bas de page, ce qui n’a pas été une bonne nouvelle pour Intel.

Intel prouve que ses processeurs sont plus rapides en gaming

Apple n’a pas réellement menti, mais a plus ou moins réarrangé la vérité pour la faire paraître la plus alléchante. Les puces M1 sont en effet les plus efficaces en termes de consommation d’énergie. Une belle performance, mais qui ne lui permet pas de se placer au niveau des derniers processeurs d’Intel. C’est ce que viennent prouver plusieurs benchmarks fournis par le constructeur, qui illustrent la supériorité systématique de ses CPU sur les Macbook Pro les plus puissants.

La rivalité entre les deux compagnies ne semble donc que commencer. Intel n’a visiblement pas prévu de se laisser marcher dessus, comme en témoignent des publicités diffusées le mois dernier. En abandonnant son partenaire de toujours, Apple pourrait bien s’être attiré les foudres de celui-ci. La réponse technique ne s’est en tout cas pas fait attendre : Intel prévoit déjà que sa 12e génération de processeurs sera plus 20 % plus puissante que la 11e.

