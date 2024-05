Compatible PS5, le SSD Samsung 980 PRO 2 To est à son meilleur prix

Avis aux possesseurs d'une PS5 ! Si vous avez besoin de remplacer le SSD de votre console de jeu, sachez que le Samsung 980 PRO d'une capacité de 2 To est à son meilleur prix sur le site Cdiscount.

On vous invite à prendre la direction du site Cdiscount afin de profiter d'une belle offre sur un SSD compatible avec la fameuse PS5. En ce moment, le SSD Samsung 980 PRO incluant 2 To d'espace de stockage est à 139,99 euros au lieu de 184,99 euros, soit 45 euros de moins par rapport au prix constaté sur d'autres sites marchands français. Pour information, le SSD lié au bon plan Cdiscount est éligible à la livraison gratuite en point relais et dispose d'un contrôle thermique intelligent qui lui permet de conserver une température stable.

Concernant ses caractéristiques principales, le 980 PRO de Samsung est un SSD interne au format M.2 qui s'appuie sur l'interface PCIe 4.0 ainsi que sur la technologie NVMe. Par ailleurs, il est doté de la technologie Samsung V-NAND 3bit MLC, d'un algorithme de chiffrement AES 256 bits et de 2 Go de mémoire tampon. Aussi, l'accessoire a été optimisé pour la vitesse grâce à son contrôleur Samsung Elpis. Vous pourrez ainsi atteindre des vitesses de lecture de 7000 Mo/s et d'écriture de 5100 Mo/s.