MSI introduit l’IA dans 2 nouveaux PC Gaming : découvrez les MSI Pulse 16 et 17

MSI dévoile les Pulse 16 et 17 AI, deux nouveaux PC qui intègrent de puissants processeurs Intel® Core™ Ultra avec IA pour optimiser le gaming et la création de contenu. On vous en dit plus ci-dessous.

MSI a profité du CES 2024 pour présenter ses dernières avancées technologiques, notamment l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses nouveaux processeurs Intel® Core™ Ultra. Ces processeurs sont conçus pour gérer des tâches d'IA intensives, grâce à un NPU intégré qui optimise les performances pour des applications gourmandes en calculs, telles que la création de contenu ou encore le gaming.

Ces nouveaux processeurs IA offrent en effet une gestion améliorée des ressources graphiques et une optimisation en temps réel des performances de jeu. Grâce à l'architecture avancée et aux cœurs AI Tensor des cartes graphiques NVIDIA® GeForce RTX™, les joueurs peuvent profiter d'une expérience plus immersive avec des graphismes ultra-réalistes et des temps de réponse réduits. Ces processeurs permettent également d'exploiter pleinement les capacités du ray tracing et du DLSS 3, garantissant ainsi des mondes virtuels d'une richesse inégalée.

Capitalisant sur ces avancées, MSI a également présenté lors du CES les modèles Pulse 16 AI et Pulse 17 AI. Ces nouveaux ordinateurs portables tirent parti des capacités améliorées de traitement de l'IA pour offrir des performances graphiques de pointe et une expérience visuelle sans pareille, idéales pour les gamers et les professionnels exigeants.

Découvrir le MSI Pulse 16 AI C1V Découvrir le MSI Pulse 17 AI C1V

MSI Pulse 16 et 17 AI : fusionner IA et gaming pour une expérience ultime

Le MSI Pulse 16 AI C1V est un ordinateur portable hautement performant, conçu pour les utilisateurs exigeants qui recherchent à la fois puissance et portabilité. Doté d'un écran de 16 pouces QHD+ offrant une résolution de 2560×1440, cet appareil présente un format d'image de 16:10 et un taux de rafraîchissement impressionnant de 240 Hz, garantissant une clarté exceptionnelle et une fluidité visuelle lors des sessions de jeu ou de travail intensives. Sous le capot, le Pulse 16 AI C1V est équipé d'un processeur Intel® Core™ Ultra 9 modèle 185H, spécialement conçu pour les applications gourmandes en ressources. Il intègre également une carte graphique NVIDIA® GeForce™ RTX 4070 qui offre des capacités graphiques avancées pour le gaming moderne. Ces caractéristiques font du Pulse 16 AI C1V une solution idéale pour les professionnels créatifs et les gamers qui exigent des performances de haut niveau dans un format compact et efficace.

Découvrir le MSI Pulse 16 AI C1V

Poursuivant dans la veine de son prédécesseur, le MSI Pulse 17 AI C1V élève encore l'expérience avec un écran plus grand de 17 pouces. Tout comme le modèle 16 pouces, il arbore une résolution QHD+ de 2560×1440, un format d'image de 16:10, et un taux de rafraîchissement de 240 Hz, offrant ainsi une surface visuelle plus immersive pour une expérience de jeu et multimédia encore plus engageante. À l'intérieur, le Pulse 17 AI C1V est également muni du processeur Intel® Core™ Ultra 9 185H et d'une carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 4070, garantissant d'excellentes performances pour les jeux les plus récents et les applications professionnelles exigeantes. Cette combinaison de haute technologie fait de ce modèle un choix de prédilection pour ceux qui recherchent une machine capable de répondre aux défis des environnements graphiques les plus complexes.

Découvrir le MSI Pulse 17 AI C1V

Finalement, les ordinateurs portables Pulse 16 AI et Pulse 17 AI illustrent parfaitement la fusion entre innovation technique et exigences pratiques du marché actuel. Dotés de processeurs Intel® Core™ Ultra avec IA intégrée et de cartes graphiques NVIDIA® GeForce RTX™, ces modèles sont spécialement conçus pour dépasser les attentes des gamers et des professionnels en termes de rapidité, d'efficacité et d'immersion graphique.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par MSI.