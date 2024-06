Logitech G733 : le micro-casque gamer sans fil pour PS5 est à moins de 80 €

Un micro-casque gamer sans fil fait l'objet d'une offre intéressante chez Cdiscount. Actuellement, le Logitech G733 qui peut notamment être utilisé avec une console PS5 est à moins de 80 euros.

Direction le site Cdiscount où il est possible de faire une bonne affaire sur l'achat d'un micro-casque gamer sans fil. En ce moment, le Logitech G733 disponible dans un coloris noir est à 79,99 euros au lieu de 109 euros, soit 30 euros moins cher par rapport au prix constaté sur d'autres sites marchands. Pour information, le tarif appliqué par Cdiscount peut encore baisser grâce au coupon 2EUROJEU qui est valable uniquement le mercredi.

À propos de ses points forts, le Logitech G733 est un casque qui dispose d'un son DTS Headphone: X v2.0. Cette fonctionnalité fournit une imagerie spatiale optimale pour une immersion totale à 360 degrés. L'appareil est également doté de la technologie sans fil Lightspeed, de transducteurs Pro-G de 40 mm, d'une mousse à mémoire de forme à double couche, d'un microphone unidirectionnel, d'un rétro-éclairage Lightsync RGB pour des effets réactifs, d'une autonomie pouvant atteindre les 29 heures et d'une portée de 20 mètres. Pour terminer, le casque de Logitech accompagné d'un récepteur sans fil USB et d'un câble de charge USB-C vers USB-A est compatible avec les ordinateurs tournant Windows et macOS ainsi que les consoles PlayStation (PS4 et PS5).