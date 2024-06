Stockez vos vidéos 4K avec la carte SanDisk Extreme 512 Go à un très bon prix

Voici un bon plan intéressant pour celles et ceux qui souhaitent sauvegarder leurs vidéos 4K sur une carte mémoire pas trop chère ! Chez Amazon, le géant du commerce en ligne propose la SanDisk Extreme d'une capacité de 512 Go avec un adaptateur SD sous la barre des 46 euros.

C'est dans le cadre d'une offre promotionnelle à durée indéterminée qu'Amazon permet à ses clients de faire une bonne affaire sur l'achat d'une carte mémoire de type microSDXC. Alors qu'on pouvait l'avoir aux alentours des 67 euros, la SanDisk Extreme de 512 Go fournie avec un adaptateur SD voit son tarif baisser à 45,99 euros.

Cela correspond à une remise immédiate de plus de 30 % par rapport au dernier prix appliqué avant la réduction. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Idéale pour des smartphones fonctionnant sous Android, des caméras d'action ou des drones, la SanDisk Extreme liée au bon plan Amazon (référence SDSQXAV-512G-GN6MA) est une carte mémoire qui dispose de vitesses allant jusqu'à 130 Mo/s en écriture et 190 Mo/s en lecture. Compatible UHD 4K avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30), la carte en question est homologuée A2 pour des performances applicatives et des chargements plus rapides. Enfin, la carte SanDisk Extreme est résistante aux chocs, à l'eau, aux températures extrêmes et aux rayons X.