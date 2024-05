Idéale pour jouer en Full HD, la RTX 4060 n’a jamais été aussi abordable

Si vous avez un budget limité et que vous visez une carte graphique de la génération Nvidia 40XX, la RTX 4060 est à un prix très intéressant. La carte graphique est conçue pour une expérience de jeu optimale en 1080p, voire plus pour certains titre. Le modèle PNY XLR8 est à moins de 300 € en ce moment sur Rue du Commerce.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Légèrement moins puissante que la version Ti, la RTX 4060 est une carte graphique calibrée pour le jeu en 1080p. Si vous possédez toujours une carte des générations antérieures, cette référence représente une bonne mise à niveau avec des performances environ 20% supérieures à celle de la RTX 3060.

La RTX 4060 XLR8 Gaming Verto Dual Fan OC de PNY s'affiche en ce moment à 294 € sur Rue du Commerce. C'est le prix le plus abordable du web sachant qu'elle coûte environ 340 € chez la concurrence.

PNY RTX 4060 XLR8 : une bonne affaire pour le petit budget

La RTX 4060 XLR8 de PNY dispose d'un système de refroidissement solide et peu bruyant. Et même si la fréquence d'horloge est celle de référence, la carte graphique peut être overclockée facilement pour de meilleures performances.

Pour rappel, cette référence est basée sur l‘architecture Ada Lovelace et profite du DLSS3 qui permet de booster les performances sur les jeux compatibles. La PNY RTX 4060 XLR8 dispose d'une fréquence d'horloge de 1830 MHz pouvant monter jusqu'à 2475 MHz pour les jeux les plus exigeants.

La carte graphique dispose par ailleurs d'une mémoire vidéo GDDR6 de 8 Go GDDR6 sur un bus de 128 bits. Ce n'est pas la plus puissante des références de la génération actuelle, mais si vous jouer en Full HD et cherchez à améliorer votre configuration existante, c'est le modèle Nvidia le plus abordable.