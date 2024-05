Vous avez l'intention de vous offrir une tablette tout en ayant un budget de 300 euros ? Si c'est le cas, le bon plan qui va suivre tombe vraiment à pic. En ce moment, la Xiaomi Pad 6 incluant 256 Go d'espace de stockage est à exactement 299 euros.

Une tablette de la marque Xiaomi fait l'objet d'une offre promotionnelle intéressante sur le store officiel. Actuellement, la Xiaomi Pad 6 (256 Go) est vendue par le constructeur au tarif de 299 euros au lieu de 499 euros. Cela représente une économie de 200 euros par rapport au prix de vente conseillé du produit.

À titre d'information ou pour rappel, la Xiaomi Pad 6 est équipée d'un écran LCD de 11 pouces avec une définition de 2880 x 1800 pixels, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une luminosité de 550 nits et un rapport de contraste de 1400:1. Tournant sous le système MIUI 14 basé sur Android 13, la tablette liée au bon plan embarque également une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go, une batterie de 8 840 mAh avec la charge filaire à 33W et le processeur Qualcomm Snapdragon 870.

De son côté, la connectivité est composée d'un port USB Type-C, de la norme Wi-Fi 6, de la technologie sans fil Bluetooth 5.2, des technologies Dolby Atmos et Dolby Vision, de quatre micros et de quatre haut-parleurs. Pour en savoir plus sur l'appareil, nous vous invitons à découvrir ou à redécouvrir notre prise en main de la Xiaomi Pad 6.