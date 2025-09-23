Compatible Dolby Vision/Atmos, cette TV 4K QLED Hisense 75″ est à prix cassé pour les French Days

Leclerc frappe très fort en marge des French Days 2025. À quelques heures du début de l'événement commercial, le site marchand français propose une grosse réduction sur une TV 4K QLED Hisense de 75 pouces compatible Dolby Vision/Atmos.

Tandis que l'édition automnale des French Days 2025 n'a pas encore officiellement commencé, le site e-commerce Leclerc regorge déjà de belles promotions, notamment dans le domaine du high-tech. Après l'offre Leclerc sur un iPad d'Apple, l'enseigne française de la grande distribution propose 40 % de remise fidélité un téléviseur de la marque Hisense.

Affichée en temps normal à 699 euros, la TV 4K QLED Hisense 75E7NQ de 75 pouces est au prix de revient de 419,40 euros. La réduction de près de 280 euros valable jusqu'au 5 octobre prochain est possible si vous possédez la carte de fidélité Leclerc. La somme précise de 279,60 euros ira directement sur la cagnotte de votre compte client et pourra être dépensée au cours d'un ou plusieurs achats ultérieurs.

Doté d'une diagonale de 189 cm, le téléviseur Hisense 75E7NQ dispose d'une résolution UHD 4K de 3840 x 2160 pixels, d'une technologie d'affichage QLED, d'une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz et du service Smart TV Vidaa U 7.6. Ce système d'exploitation permet un accès rapide aux applications comme Netflix, YouTube et Prime Video, avec des commandes vocales intégrées grâce à Alexa.

Au niveau des autres points forts, on peut aussi trouver une compatibilité avec les technologies audio/vidéo Dolby Atmos & Vision, ainsi qu'une connectivité composée de trois prises HDMI 2.0, de deux ports USB, d'une sortie audio, d'une entrée audio, d'une prise casque et d'un port Ethernet.