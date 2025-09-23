Cette version de l’iPad d’Apple n’est vraiment pas chère grâce à cette offre Leclerc

Une offre Leclerc vous permet d'avoir un iPad pas trop cher ! Pendant une durée limitée, l'enseigne française de la grande distribution effectue 100 euros de réduction sur une ancienne version de la fameuse tablette Apple.

Alors que les French Days 2025 de l'automne n'ont pas encore commencé, l'enseigne Leclerc n'a pas attendu l'événement commercial pour proposer un iPad à un prix très abordable. Jusqu'au 5 octobre prochain et dans la limite des stocks disponibles, l'Apple iPad de 9e génération comprenant 64 Go d'espace de stockage est au prix de revient de 199 euros au lieu de 299 euros.

Afin de bénéficier des 100 euros de réduction, il est vivement conseillé d'être titulaire de la carte de fidélité car la remise en question sera versée directement sur la cagnotte du compte client. Pour information, l'iPad lié à l'offre Leclerc dispose d'une garantie de deux ans et est éligible à la livraison gratuite en magasin.

Commercialisé durant l'année 2021, l'Apple iPad 9 embarque un écran Retina Multi‑Touch rétroéclairé par LED de 10 pouces avec une technologie IPS, une définition de 2160 x 1620 pixels, une densité de 264 ppp, un affichage True Tone et une luminosité de 500 nits.

La tablette de la marque à la Pomme est équipée d'une puce A13 Bionic avec Neural Engine, d'une mémoire mémoire vive de 2 Go de RAM et du système d'exploitation iPadOS 15. On retrouve aussi un appareil photo arrière grand-angle de 8 MP, une caméra avant ultra grand-angle de 12 MP avec cadre centré. Le Touch ID pour l’authentification sécurisée et une batterie lithium-polymère rechargeable intégrée de 32,4 Wh sont également de la partie.