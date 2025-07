Cette TV QLED 4K UHD Panasonic 55″ avec Fire TV est à prix canon pour les soldes

Profitez vite de ce bon plan pour vous offrir un téléviseur de 55 pouces incluant le système Fire TV ! À l'occasion des soldes d'été, la TV QLED 4K UHD Panasonic TV-55W80AEZ s'affiche à moins de 400 euros, ou plus précisément à 399 euros.

En cette période consacrée aux soldes d'été 2025, le site Rakuten vous permet de vous procurer une TV QLED pas trop chère. Depuis la boutique officielle Boulanger, le téléviseur Panasonic TV-55W80AEZ de 55 pouces est à 399 euros au lieu de 699 euros grâce à une remise immédiate de 42 % de la part du site e-commerce.

Si vous êtes membre du ClubR Rakuten, sachez que l'achat du téléviseur en question vous donne droit à un cashback de 39,90 euros (soit 10 % du montant du produit) qui pourra être dépensé lors d'une prochaine commande effectuée sur le site Rakuten. Pour information, le vendeur Boulanger propose la livraison entre 3 et 4 jours. Celle-ci peut se faire en magasin ou à domicile.

À propos de ses points forts, la Panasonic TV-55W80AEZ est une TV QLED qui dispose d'une diagonale de 139 cm. Le téléviseur est aussi équipé d'une résolution UHD 4K de 3840 x 2160 pixels, d'une dalle 50 Hz, de diverses technologies audio/vidéo Pro (Dolby Vision, HDR, Dolby Atmos,…), d'un système audio de 24 W au total, du système Fire TV, du Wi-Fi et du Bluetooth et de l'assistant vocal Alexa. Concernant la connectique, trois ports HDMI 2.1, deux ports USB, un port Ethernet, une prise casque et une sortie optique sont de la partie.