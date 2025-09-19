TV Samsung AI Neo QLED 4K 55″ QN80F 2025 : 400 € de réduction sur cette excellente TV mais il va falloir faire vite !

Le site officiel de Samsung regorge de belles promotions, notamment dans le rayon télévision. Nous avons sélectionné pour vous l’une des meilleures offres qui concerne la TV AI Neo QLED 4K 55″ QN80F 2025. En cumulant la baisse de prix en cours et un code promo valable jusqu'à lundi seulement, elle voit son prix chuter de presque 400 €. C’est le moment de s’équiper !

Actuellement, la marque Samsung propose un code promo qui permet de faire baisser le prix de nombreux produits. Il s’agit du code MAISON10 qui permet d’obtenir 10% de réduction sur une large sélection de produits comme des téléviseurs, des barres de son, des projecteurs, des moniteurs et même de l’électroménager. Mais attention, ce code promo n’est valable que jusqu’au 22 septembre 2025 inclus. Vous n’avez donc que peu de temps pour en profiter.

Ce code peut ainsi vous permettre de vous équiper avec un téléviseur récent 4K Neo QLED de 55 pouces à moins de 900 €. En effet, il est valable sur le modèle TV AI Neo QLED 4K 55″ QN80F 2025 qui est déjà affiché en promotion sur le site officiel du constructeur coréen.

Habituellement en vente à 1290 euros, la Samsung QN80F de 55 pouces est en promotion à 990 euros. Et en ajoutant le code MAISON10 dans le panier, cette télévision est disponible pour seulement 891 euros, soit une baisse de prix totale de 399 euros exactement.

Samsung QN80F : cette TV Neo QLED 4K offre un excellent rapport qualité-prix

Cette TV Samsung offre un design haut de gamme avec des bords ultra-fins. Il s’agit d’un modèle intelligent qui bénéficie de toutes les améliorations apportées par Samsung Vision AI. Vous pourrez ainsi dialoguer directement avec l’assistant vocal amélioré de Samsung : Bixby.

Avec la fonction Click to Search, vous pourrez afficher de nombreuses informations sur le contenu que vous êtes en train de regarder. Avec Live Translate, vous pouvez aussi ajouter des sous-titres automatiques dans votre langue. Le AI Mode permet lui de régler automatiquement la vidéo et l’audio pour avoir le meilleur rendu en fonction du contenu et de votre environnement.

Avec sa puissante puce NQ4 AI Gen2 et la fonctionnalité 4K AI Upscaling, ce téléviseur est capable d’offrir une expérience 4K optimale. La dalle bénéficie elle de la technologie Quantum Mini LED Pro qui permet d’obtenir une image nette, lumineuse avec des noirs profonds. Les couleurs affichées sont aussi boostées par l’IA pour un rendu plus vif et dynamique. Et c’est sans compter sur la compatibilité HDR10+ qui permet un contraste encore plus profond et des effets de lumière encore plus saisissants.

Les gamers apprécieront le taux de rafraîchissement 144 Hz pour une expérience ultra fluide en jeu. Ce modèle est aussi certifié AMD FreeSync Premium Pro et bénéficie du mode VRR, tous les deux indispensables pour tirer le meilleur des consoles dernières générations.

Samsung a également travaillé la partie sonore avec la présence du Dolby Atmos pour une immersion sonore . En plus, la technologie Q-Symphony permet de synchroniser les haut-parleurs de votre TV avec une barre de son compatible pour un résultat bluffant. La QN80F est également dotée du système de suivi des mouvements OTS Lite qui déplace le son en fonction de l’action à l’écran.