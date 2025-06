Le futur film James Bond va être réalisé par ce crack d’Hollywood, c’est une immense surprise

C’est officiel : un réalisateur de renom va prendre les commandes du prochain James Bond. Amazon MGM Studios vient de révéler son choix, et il s’agit d’un cinéaste qui fait l’unanimité. Ce nouvel épisode s’annonce déjà comme un tournant majeur pour la célèbre saga d’espionnage.

Depuis que Daniel Craig a raccroché le costume de 007, les fans attendent avec impatience de découvrir la suite de la saga. Le suspense reste entier sur l’identité du prochain acteur, mais une autre question brûlait les lèvres : qui allait réaliser le prochain James Bond ? Après de nombreuses rumeurs et une liste de candidats prestigieux, le voile est enfin levé. Et le choix ne devrait pas décevoir.

Amazon MGM Studios vient d’annoncer que Denis Villeneuve sera le réalisateur du prochain opus de James Bond. Ce cinéaste franco-canadien est connu pour ses univers forts et ses mises en scène spectaculaires. À ses côtés, Tanya Lapointe assurera la production exécutive. Les producteurs principaux seront Amy Pascal et David Heyman, déjà annoncés précédemment.

Denis Villeneuve est confirmé à la réalisation du prochain James Bond, avec Tanya Lapointe à la production

Denis Villeneuve est l’un des réalisateurs les plus respectés du cinéma actuel. Il a marqué les esprits avec des films comme Sicario, Arrival, Blade Runner 2049 et plus récemment Dune. Ce dernier, décliné en deux parties, a été un immense succès critique et commercial. Dune : Part Two, sorti en 2024, a dépassé les 700 millions de dollars au box-office mondial et reçu deux Oscars. Trois de ses quatre derniers films ont été nommés pour l’Oscar du meilleur film, ce qui témoigne de sa régularité au plus haut niveau. Son style visuel unique et sa capacité à créer des univers immersifs ont convaincu Amazon MGM Studios de lui confier la suite de James Bond.

Tanya Lapointe, partenaire artistique de longue date de Villeneuve, l’accompagnera dans cette aventure. Le projet s’inscrit dans la nouvelle stratégie d’Amazon, qui a acquis MGM en 2022 et signé en mars 2025 une joint-venture avec les détenteurs historiques des droits de la saga. Grâce à cet accord, Amazon MGM Studios a désormais un contrôle créatif total sur James Bond. Le tournage n’a pas encore de date annoncée, mais cette annonce lance officiellement le développement du prochain volet. Reste à savoir qui incarnera l’agent secret. Mais avec ce dernier à la barre, la franchise semble prête à entamer un nouveau chapitre ambitieux.