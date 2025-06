C’est où Tatooine ou Coruscant ? Avec cette carte, la galaxie de Star Wars n’aura plus de secrets pour vous

Star Wars a enfin sa carte ultra détaillée. Si vous cherchez à connaître la distance d'Alderaan par rapport à Naboo, ou aimeriez savoir sur quelle planète Jabba le Hutt emprisonne Han Solo, vous êtes au bon endroit.

Nous savons tous que Star Wars se passe il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Mais combien d'entre nous peut dire précisément où se trouve Coruscant par rapport à Naboo ? Si Luke et Leïa ont été élevés loin l'un de l'autre, ou s'ils n'étaient au final qu'à un petit voyage spatial de se retrouver pendant toute leur enfance ? Depuis le premier film de 1977, l'univers de George Lucas s'est considérablement étendu, ajoutant de plus en plus de planètes selon les besoins des scénarios.

Mais toutes se trouvent dans un espace unique défini. Techniquement, il est donc possible d'établir une carte de Star Wars, ce que les experts de la franchise ne se sont pas privés de faire sur le site officiel starwars.com. Mais les plus attentifs d'entre vous ont remarqué qu'elle n'était plus en ligne depuis quelques temps. Ces créateurs voulaient en effet la mettre à jour, notamment pour tenir compte de tous les nouveaux films et toutes les nouvelles séries Star Wars disponibles sur Disney+.

Cette carte de la galaxie de Star Wars est la plus détaillée qui existe à ce jour

Le résultat est on ne peut plus complet. Plus de 1 000 planètes sont placées à bonne distance les unes des autres, certaines reliées par un trait symbolisant les principales “routes” commerciales. Des zones de couleurs permettent de délimiter les différents secteurs, tandis qu'un index donne la position de chaque lieu selon un quadrillage où chaque carré représente une distance de 5 000 années lumières.

Cette carte de la galaxie Star Wars sera régulièrement mise à jour au fil des sorties, aussi bien de films et de séries que de jeux vidéo. Elle intégrera par exemple les lieux où se déroulera l'action de Star Wars Starfighter, long-métrage prévu le 28 mai 2027 avec Ryan Gosling dans le rôle principal. En attendant, tous les fans (et les curieux) peuvent se perdre dans l'exploration de la galaxie fictive si connue. Il suffit de vous suivre ce lien.