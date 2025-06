Ce spectacle de drones Chinois vient de battre un record mondial légèrement terrifiant

En Chine, un spectacle de drones vient de battre le record mondial du genre avec un ballet aérien parfaitement synchronisé de près de 12 000 appareils. Un chiffre impressionnant qui démontre par ricochet la capacité du pays à s'imposer, peut-être, demain, sur les théâtres de guerre.

En 2024, les spectacles de feux d'artifice classiques sont largement supplantés en Chine par une alternative a priori truffée d'avantages. En synchronisant un ballet complexe de drones dans les airs, équipés de petites LED RGB, il devient possible de traiter le ciel comme une sorte d'écran holographique géant. Permettant d'assister à un spectacle assez incroyable.

Or, maîtriser des drones dans les airs est une opération dont la complexité augmente exponentiellement avec le nombre d'unités dont il est question. Il faut en effet faire fi des interférences et problèmes de localisation. Et régler le problème de transfert de données en temps réel sans fil sur de (très) nombreux appareils éloignés les uns des autres, simultanément.

Ce spectacle de drone époustouflant a mobilisé 11 787 appareils

Lors de son dernier spectacle à Chongqing, financé par la ville, une entreprise locale a délivré une performance si impressionnante, qu'elle est entrée dans le Guinness World Record. Pour une raison très simple : pas moins de 11 787 drones faisaient partie de ce spectacle qui s'est déroulé sans la moindre anicroche. Au total, quelques 100 000 spectateurs ont répondu présent – assistant en direct le 17 juin dernier à cet hommage à la ville et à son histoire.

Dans les coulisses, des ingénieurs ont travaillé sans relâche avec forces de répétitions et séances de débogage – permettant de délivrer cette performance particulièrement soignée. Sauf que cette prestation contenait aussi un autre message. La ville de Chongqing (et plus largement la Chine) est leader en matière de technologies de vol de drones en formation et en gestion de vastes groupes d'appareils en basse altitude.

Or le pays s'intéresse aussi de très près au versant militaire de cette technologie. Récemment, a Chine a ainsi dévoilé d'inquiétants mini-drones truffés d'explosifs. Le tout avec une IA capable de lui faire en toute autonomie des cibles précises. La démonstration à Chongqing, totalement civile par nature, a donc quand même des raisons de soulever une légère inquiétude d'ordre militaire. Et si les spectacles de drones d'aujourd'hui étaient en fait la clé d'une supériorité militaire de la Chine dans les guerres de demain ?