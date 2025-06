iPhone 17 : le nouveau design dévoilé en images

On a une idée précise de ce à quoi vont ressembler les iPhone 17. Des photos d'unités factices nous dévoilent leur design.

C'est désormais certain tant les fuites sont nombreuses et les informations se recoupent entre elles, la série des iPhone 17 va introduire un nouveau design pour le panneau arrière des mobiles d'Apple. Le bloc photo auquel on était habitué depuis l'iPhone 11 va enfin laisser sa place (sauf sur l'iPhone 17 de base). Les capteurs seront à présent intégrés dans un grand élément qui prend presque toute la largeur de l'appareil.

Pour l'iPhone 17 Air, cette barre horizontale sera placée tout en haut du dos et sera assez fine, puisqu'il n'y qu'un module à héberger. Sur les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, elle prendra bien plus de place. Les trois capteurs ne sont en effet pas positionnés à la suite des autres comme ce qu'il se fait avec les Google Pixel, par exemple, mais conservent leur disposition triangulaire actuelle, qui font leur identité depuis plusieurs générations.

L'iPhone 17 adopte un nouveau look

Le leaker Majin Bu, très actif pour évoquer les prochains iPhone depuis quelques mois, a partagé des photos montrant des unités factices de tous les modèles d'iPhone 17. Le design final ne sera pas identique, mais les dimensions et la conception du bloc photo sont respectées. Ces faux appareils sont notamment utilisés par les fabricants d'accessoires et de coques pour iPhone, qui ont besoin de savoir à l'avance à quoi s'attendre pour se préparer à la sortie des nouveaux modèles.

IPhone 17 Air looks fantastic pic.twitter.com/Am2s6bOTCK — Majin Bu (@MajinBuOfficial) June 23, 2025

Le flash LED et le capteur LiDAR sont tout à droite du bloc sur les modèles concernés. L'anneau entourant les optiques est argenté plutôt que noir, faisant ressortir les capteurs pour un effet esthétique. Les images confirment que l'iPhone 17 Air ne sera doté que d'un unique capteur photo à l'arrière. Ici, des coloris noir et blanc sont présentés. Mais les produits finaux pourraient adopter d'autres couleurs, ou d'autres teintes de noir et blanc.

IPhone 17 Pro Black, Absolutely beautiful pic.twitter.com/tQZAGa6TGl — Majin Bu (@MajinBuOfficial) June 24, 2025

Rappelons que l'iPhone 17 est attendu avec un écran de 6,3 pouces, en hausse par rapport aux 6,1 pouces de l'iPhone 16. Il deviendrait aussi grand que l'iPhone 17 Pro. Rendez-vous en septembre pour l'officialisation des appareils.