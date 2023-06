Android : comment booster les performances de son ancien smartphone

Démarrage interminable, applications qui prennent un temps fou à s'ouvrir, autonomie ridicule… Autant de problèmes que l'on peut rencontrer sur un vieux smartphone Android. Mais ne le jetez pas à la poubelle tout de suite, il existe quelques astuces pour booster les performances de son ancien téléphone.

Après plusieurs années de bons et loyaux services, les performances de votre smartphone Android peuvent commencer à décliner. Autonomie en baisse, applications qui mettent un temps fou à s'ouvrir, lenteur dans l'exécution de différentes tâches… De quoi donner envie de s'en débarrasser pour acquérir un appareil neuf.

Avant de passer à la caisse, sachez qu'il existe quelques astuces pour donner une seconde vie à votre smartphone Android et pour booster ses performances. On vous explique tout dans ce tutoriel complet.

Supprimez les applications inutiles

De nos jours, il n'est pas rare d'avoir des dizaines et des dizaines d'applications installées sur nos smartphones. Utilitaires divers, anti-virus, services de streaming audio et vidéo comme Netflix ou Spotify, applis GPS comme Waze ou Google Maps, applications bancaires, jeux vidéo… La liste est longue.

Or, il s'avère que certaines applications continuent de fonctionner en arrière-plan, monopolisant au passage de précieuses ressources système. Pour gagner en performance, n'hésitez pas à faire le ménage et à supprimer/désactiver les applications inutilisées depuis plusieurs mois.

Dans les Paramètres de votre appareil > Applications, vous pourrez consulter la liste de toutes les applis installées sur votre appareil. Notez que certains constructeurs comme Google ou Samsung proposent une fonctionnalité qui répertorie toutes les applis inutilisées sur votre smartphone. D'ailleurs et lorsqu'une appli n'est pas utilisée durant plusieurs mois, cet outil se charge de :

supprimer les autorisations d'accès

désactiver les notifications pour économiser la batterie

supprimer les fichiers temporaires pour libérer de l'espace

Dans la même idée, on vous conseille également de vous débarrasser des applis anti-virus. Si vous téléchargez uniquement vos applis depuis le Play Store, Play Protect est une protection amplement suffisante pour votre smartphone. En revanche, si vous avez l'habitude de télécharger des APK ou des applis hors du Play Store, il vaudra mieux préserver cette couche de sécurité supplémentaire.

Déterminer l'utilisation de la batterie

Une autre option intéressante accessible sur la plupart des smartphones consiste à définir l'utilisation de la batterie pour chaque appli. Généralement, trois configurations s'offrent à vous :

Sans restriction

Optimisée

Limitée

Par exemple, si vous souhaitez garder une appli tout en limitant son impact sur les ressources de votre smartphone, optez pour le profil Limitée. De cette manière, l'utilisation de la batterie sera réduite à son minimum lorsque l'appli fonctionne en arrière-plan.

Optez pour les versions Lite

Concernant toujours la gestion de vos applis, sachez qu'il existe sur le Google Play Store des versions “Lite” des applications les plus populaires. Ces variantes, développées en priorité pour les utilisateurs avec une faible connexion internet et des smartphones peu puissants, ont le mérite d'être plus légère et moins gourmande en ressources.

On retrouve des versions Lite chez les plus grands acteurs de la Tech, comme Faceboook Lite, Messenger Lite, YouTube Go, Google Maps Go, Spotify Lite, Google Go ou encore Opera Mini, Gmail Go ou Tinder Lite. Une manière simple et efficace de gagner de la place sur son espace de stockage.

Par ailleurs, précisons que certains navigateurs de recherche proposent un mode Lite dans leurs paramètres. C'est le cas par exemple de Google Chrome. Le mode Lite a l'avantage de compresser et charger les pages plus vite, au détriment de la qualité d'image.

Libérer de l'espace de stockage

Cela coule de source, mais si la mémoire interne de votre smartphone est pleine à craquer, vous ressentirez forcément des baisses de performances. Directement dans les paramètres, rendez-vous dans l'onglet Stockage.

La majorité des constructeurs propose un outil qui permet de gérer facilement votre espace de stockage. Chez Google, il s'agit de l'appli Files. En cliquant dessus, vous pourrez voir en un coup d'oeil rapide la quantité de mémoire utilisée sur votre capacité totale. En outre, plusieurs options s'offrent à vous pour gagner de l'espace :

supprimer de vieilles captures d'écran

supprimer des fichiers volumineux

supprimer des contenus multimédias WhatsApp comme des vidéos ou des images

supprimer des fichiers téléchargés

Désactiver les animations de l'écran

Android dispose d'un grand nombre d'animations sur l'interface pensées pour améliorer l'esthétique globale de l'OS. Néanmoins et si vous rencontrez des problèmes de performances, il est possible de désactiver ou ralentir ces animations pour gagner en réactivité. Pour ce faire, il faudra avant tout activer le mode Développeur sur votre smartphone. Voici la marche à suivre :

Rendez-vous dans les Paramètres > A propos du téléphone

Cherchez ensuite l'onglet Numéro de build ou Numéro de version

ou Cliquez dessus 7 fois de suite pour voir une notification apparaître “Félicitations, le mode Développeur est activé”

Maintenant, il faudra se rendre dans l'onglet Système pour découvrir un nouvel onglet Options pour les développeurs. Vous trouverez ici de nombreuses options avancées pour personnaliser le fonctionnement de votre appareil. Faites glisser vers le bas jusqu'à tomber sur trois intitulés :

Echelle d'animation des fenêtres

Echelle d'animation des transitions

Echelle de durée d'animation

Ici, vous pourrez au choix désactiver totalement, ralentir ou bien accélérer les différentes échelles.

Télécharger les dernières mises à jour Android

Pour garantir la sécurité de votre smartphone, ajouter de nouvelles fonctionnalités ou bien corriger des bugs, les constructeurs publient régulièrement des mises à jour logiciel. Que ce soit les mises à jour de l'OS ou de sécurité, il est impératif de télécharger des patchs pour maintenir votre appareil dans des conditions optimales.

Attention toutefois, selon l'âge de votre smartphone, il est possible que votre constructeur n'assure plus le suivi logiciel de votre appareil. Pour s'en assurer, rendez-vous sur le site officiel de la marque.

Si vous n'avez pas installé de mises à jour sur votre téléphone depuis belles lurettes, rendez-vous dans les Paramètres > Système > Mise à jour du système pour chercher d'éventuelles mises à jour disponibles.

Précisons néanmoins que si votre appareil a quelques années au compteur, migrer vers la version la plus récente d'un OS peut le ralentir, surtout en cas de faible capacité de stockage. Si votre smartphone est encore sous Android 4 ou 5, il est préférable de laisser le système tel quel.

Notez que la réciproque est vraie pour les applications. Maintenir à jour vos applis préférées garantit d'avoir la meilleure expérience possible : fonctionnalités supplémentaires, correction de bugs, performances améliorées, etc.

Utiliser un lanceur d'application tiers plus léger

Android a ce bel avantage d'offrir une grande flexibilité aux utilisateurs. Ainsi, si vous n'appréciez pas l'interface ou la surcouche de votre smartphone comme OneUI chez Samsung ou MIUI chez Xiaomi, il est tout à fait possible d'opter pour un lanceur d'application alternatif.

En plus d'offrir un autre design, certains launchers présentent l'avantage d'être moins gourmand en énergie. Sur Phonandroid, vous pouvez retrouver à ce sujet notre sélection des meilleurs launchers Android disponibles en 2023. Voici quelques noms susceptibles de vous intéresser :

Nova Launcher : un lanceur hautement personnalisable qui offre la possibilité d'installer des modules externes comme des thèmes et des packs d'icônes

: un lanceur hautement personnalisable qui offre la possibilité d'installer des modules externes comme des thèmes et des packs d'icônes Niagara Launcher : un lanceur minimaliste pensée pour faciliter la navigation à une seule main

: un lanceur minimaliste pensée pour faciliter la navigation à une seule main Launcher iOS 16 : un lanceur qui reprend trait pour trait l'apparence de la dernière version de l'OS d'Apple.

: un lanceur qui reprend trait pour trait l'apparence de la dernière version de l'OS d'Apple. Microsoft Launcher : un lanceur centré avant tout sur la productivité et l'organisation de vos activités. Léger et fluide, ce lanceur offre une connectivité renforcée avec les applications Microsoft

Le retour aux paramètres d'usine

Il s'agit là de la mesure la plus radicale. Si vous souhaitez repartir sur des bases saines, le mieux est encore de rétablir la configuration d'usine de votre appareil. Pour les néophytes, cela consiste à effacer toutes les données de la mémoire du stockage interne de votre smartphone, y compris :

votre compte Google

les données et paramètres du système et des applications

les applications téléchargées

la musique

les photos

les autres données utilisateur

Pour résumer, c'est comme si vous veniez d'acheter votre smartphone. Par conséquent, il convient de sauvegarder en amont les données enregistrées sur la mémoire interne de votre appareil, que ce soit via une carte microSD ou bien via des solutions de stockage sur le cloud comme Google Drive.

Installer une ROM Custom

La ROM (Read Only Memory) est l'un des éléments les plus importants de votre smartphone Android. Il s'agit de la mémoire fixe où est stocké le système d'exploitation de l'appareil.

En règle générale, votre smartphone est fourni avec une ROM officielle, développée par le constructeur. Or, Android étant un système ouvert, un utilisateur averti peut s'il le souhaite installer une ROM alternative ou personnalisée. Ces systèmes d'exploitation non officiels ont plusieurs avantages :

ils permettent d'accéder à des versions d'Android plus récentes sur des anciens smartphones à l'image de LineageOS par exemple

par exemple on peut les utiliser pour supprimer les bloatwares, les applications installées nativement par les constructeurs

Plus légers et moins gourmands en énergie, ils permettent d'améliorer significativement les performances et la rapidité de votre mobile

Fait important à savoir, cette manipulation est complexe et peut infliger des dommages irréversibles à votre appareil en cas d'erreur. Par ailleurs, installer une ROM custom fera sauter d'emblée la garantie constructeur du smartphone. Si votre téléphone est encore sous garantie, on vous conseille évidemment de vous abstenir.

Quelques conseils avant de changer de ROM

Si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes déterminés à installer une ROM personnalisée sur votre smartphone Android. Suivez ces quelques conseils pour assurer le bon déroulement du processus :

Comme avec un retour aux paramètres d'usine, il faudra effectuer une sauvegarde complète des contenus enregistrés sur votre smartphone (messages, contacts, photos, vidéos, applications, etc.). Transférez vos fichiers sur votre PC, sur le cloud ou bien via des applications dédiées comme Droid Kit ou Dr. Fone Choisissez maintenant une ROM custom compatible avec votre modèle de smartphone et son ancienneté. On vous conseille notamment LineageOS, qui permet notamment d'obtenir une version non officielle d'Android 13 sur des smartphones considérés comme obsolètes Maintenant, il va falloir autoriser le débogage USB, une fonctionnalité nécessaire pour permettre à votre ordinateur d'accéder à certains fichiers et commandes du téléphone. Une fois le mode Développeur activé, rendez-vous dans les options pour les développeurs afin d'activer le Débogage USB Ceci fait, vous pourrez “rooter” votre smartphone, soit accéder au système situé à la racine. De cette manière, l'utilisateur pourra autoriser des applications tierces à télécharger des fichiers système et installer votre ROM personnalisée

Voilà, avec toutes ces astuces, vous devriez être en mesure de donner une seconde jeunesse à votre ancien smartphone Android. Toutefois, si la situation ne s'améliore pas après avoir essayé ces différents manipulations, il faudra peut-être envisager de changer de téléphone. Pour vous aider dans votre sélection, retrouvez ici notre liste des meilleurs smartphones à moins de 400 €.