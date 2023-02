Android 14 : avec cette fonction, se débarrasser des bloatwares ne prendra que quelques secondes

Un fin observateur de l'univers Android a découvert que Google prépare une fonctionnalité qui permettra, peut-être, d'éradiquer le bloatware, ces applications indésirables qui peuvent même parfois être des malwares.

Sur les ordinateurs comme sur les smartphones, les bloatwares sont un véritable fléau. Ces logiciels installés sans le consentement des utilisateurs occupent un espace de stockage toujours plus précieux. S’ils se révèlent, au mieux, inutiles, ils peuvent parfois cacher des malwares. Xiaomi, par exemple, est accusé d’espionner ses utilisateurs chinois en installant des logiciels de surveillance à travers la surcouche logicielle de ses appareils.

Google est bien conscient du problème, et travaille activement à proposer une solution. Le géant de Mountain View prépare une fonctionnalité qui permettra un contrôle plus fin des applications installées. Elle sera disponible dans Android 14, dont la version stable devrait être disponible fin 2023 et vous signalera dès qu’une application tente de s’installer à votre insu, c’est-à-dire en tâche de fond, ce qui vous permettra de la retrouver facilement, et de la désinstaller, le cas échéant.

Cette nouvelle fonctionnalité permettra de facilement se débarrasser des apps indésirables

Les développeurs ayant souscrit au programme Android 14 Developer Preview peuvent déjà tester cette fonction. La fonction « Apps installées en tâche de fond » (apps installed in the background) est cachée derrière un flag, qu’il faut donc activer manuellement. Mishaal Raman de XDA avait repéré l’apparition de Background Install Control, un nouveau service système dans le code source d’Android il y a déjà plusieurs mois de cela.

Outre le fait qu’Android 14 va changer les règles pour télécharger une application, ou qu’il permettra d’utiliser le smartphone comme une webcam, on notera que le futur OS mettra l’accent sur l’accessibilité, l’autonomie de la batterie et la sécurité. Si vous possédez un appareil compatible et que vous vous sentez aventureux, vous pouvez d’ores et déjà en installer une version de test et essayer Android 14 sur votre smartphone.