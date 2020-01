Comment supprimer ou désactiver son compte Instagram

Instagram est un réseau social qui connaît un succès grandissant. Les chiffres de son évolution sont impressionnants. Racheté par Facebook, Instagram est LE réseau social à la mode basé sur les photos et les vidéos. Pourtant, certains utilisateurs ont tenté l’expérience et n’ont pas été séduits. Vient alors le moment de supprimer ou de désactiver son compte. On vous explique comment faire ! Suivez le guide !

En avril 2012, Facebook rachetait le réseau social Instagram. À l’époque déjà le nouveau réseau social centré sur la photo faisait un carton. Son atout, proposer des filtres permettant de partager des photos plus travaillées que ce que l’on trouvait sur les autres réseaux. Pour avoir du succès sur Instagram, il faut savoir bien mettre en scène ses clichés.

Des années plus tard, Instagram continue d’avoir un succès phénoménal. En juin 2018, Instagram vaut d’ailleurs jusqu’à 1000 milliards de dollars. L’application s’est dotée de nouvelles fonctionnalités dont les Stories inspirées d’un autre réseau social, Snapchat. Aujourd’hui, Instagram est le réseau social qui connaît le plus fort taux de croissance. Instagram compte en effet 1 milliard d’utilisateurs dans le monde.

Des utilisateurs ont même fait d’Instagram un métier. Les instagrameurs ou influenceurs partagent des photos et vidéos sur des thématiques qui leur sont proches : lifestyle, musique, livres, fitness, jeux vidéo, etc. Revers de la médaille, Instagram a perdu au fil du temps en authenticité. Pour l’utilisateur lambda, le réseau social est devenu un instrument de déprime plutôt qu’autre chose. Sur Instagram, nous ne sommes pas dans le vrai, nous sommes à la cour où chacun enfile son masque et se concocte un personnage. Instagram, c’est le réseau social parfait pour mettre en scène sa vie.

Ce manque d’authenticité, certains utilisateurs n’en veulent plus. Peu à peu ils désertent le service jusqu’au moment où ils prennent une décision radicale, supprimer leur compte. Notons que certains suppriment leur compte pour en créer un autre, en faisant table rase. Mais alors, comment supprimer son compte Instagram ? On vous montre la marche à suivre.

Instagram : comment désactiver son compte

Avant l’étape de la suppression, certains utilisateurs commencent par désactiver leur compte, histoire de faire une petite trêve. Pour cela, on ne passe pas par l’application mobile, mais par la version web d’Instagram. Voici la marche à suivre :

Ouvrez votre navigateur web et lancez la page Instagram

Entrez vos identifiants

Cliquez sur l’icône profil située en haut à droite de la fenêtre puis sur modifier le profil

Sélectionnez Désactiver temporairement mon compte

Entrez ensuite votre mot de passe pour valider votre choix

Sachez qu’une désactivation n’est pas définitive. Vous pourrez en effet réactiver votre compte en vous connectant tout simplement à Instagram en entrant à nouveau votre identifiant et votre mot de passe sur la page d’accueil.

Comment supprimer définitivement son compte Instagram