Télécharger Facebook Lite mobile APK (gratuit) pour Android

On vous explique comment télécharger Facebook Lite pour Android. Une application mobile devrait ravir les utilisateurs qui consomment beaucoup de data et qui ne supportent plus la version classique. Ce modèle Lite est également peu gourmand en ressources pour les appareils les moins performants. Voici comment télécharger et installer l’APK sans plus attendre !

Facebook Lite pour Android : télécharger et installer l’APK

Beaucoup l’auront remarqué, Facebook est certainement l’une des applications les plus gourmandes en énergie, mais également en data. Le problème, c’est que certains utilisateurs ne disposent pas d’abonnements incluant beaucoup de data. Pas de panique, voici la meilleure solution si vous voulez continuer à utiliser le plus grand réseau social du monde sans vous soucier de votre consommation de données mobiles.

En France nous avons la chance d’avoir des forfaits extrêmement abordables et offrant d’excellents services mais ailleurs dans le monde ce n’est absolument pas le cas. Ainsi, pour répondre à une demande croissante notamment dans les pays émergents où la data coûte très cher, Mark Zuckerberg a décidé de lancer Facebook Lite.

L’application est extrêmement légère puisqu’elle pèse moins de 1 Mo et embarque toutes les fonctionnalités principales : fil d’actualité, photos, notifications, messages, etc. Pour parvenir à proposer tous ces services en réduisant la data, l’application va compresser toutes les informations pour les afficher sur le smartphone, comme le fait par exemple le navigateur Opéra Mini.

Cerise sur le gâteau, elle parvient à s’adapter selon les réseaux sur lesquelles elle est connectée. Si l’utilisateur est en Edge ou en GPRS, les données seront alors compressées pour que l’expérience reste fluide. La dernière version, fraîchement sortie, améliore une nouvelle fois les performances et la rapidité de l’application.

L’application est déjà disponible sur certains Play Store, mais malheureusement pas en France. Alors si vous êtes un gros consommateur de data et que ça vous fait un peu suer de la gaspiller, Facebook Lite devrait certainement vous séduire. Et si comme 90% des français vous ne savez pas évaluer votre consommation de données mobiles, vous saurez au moins que Facebook n’en consomme que très peu.

Comment avoir Facebook Lite sur Android ( version 183.0.0.11.122 )

Si vous souhaitez essayer ou adopter Facebook Lite, même s’il n’est pas encore disponible sur le Play Store français, vous pouvez toujours télécharger et installer le fichier APK. Vous allez le voir, ce n’est pas bien compliqué, voici les trois étapes à suivre :

Commencer par autoriser les téléchargements provenant de sources inconnues dans vos paramètres

Télécharger le fichier APK de Facebook Lite

Installer le fichier APK

Il est très important que vous téléchargiez le fichier APK que nous vous proposons. Ne téléchargez pas d’autres fichiers. Nous avons en effet découvert il y a peu que certains fichiers APK de Facebook Lite étaient infectés de malwares. Prudence donc.

Voilà, vous pouvez profiter de Facebook Lite Android pour économiser de la DATA et de la batterie ! Si vous avez testé l’application, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez !