ColorOS 13 : Oppo dévoile la liste des smartphones qui recevront la mise à jour en 2023

Oppo vient tout juste de publier la feuille de route de ColorOS 13. Lors du premier semestre 2023, de nombreux smartphones de la marque recevront la dernière version de la surcouche basée sur Android 13. Voici la liste complète des appareils éligibles.

En décembre 2022, Oppo a fait part de sa volonté de mettre à jour ses prochains smartphone haut de gamme durant 4 ans. En d'autres termes, ses derniers appareils pourront recevoir quatre mises à jour de sa surcouche ColorOS, tandis que les correctifs de sécurité seront fournis durant 5 ans.

Et si cette nouvelle politique concernera seulement les appareils les plus récents, la marque ne compte pas délaisser ces modèles les plus anciens, au contraire. En effet, Oppo vient tout juste de publier ce vendredi 6 janvier 2023 la feuille de route du déploiement de ColorOS 13.

Ainsi, de nombreux smartphones du constructeur vont recevoir la dernière version de la surcouche basée sur Android 13 durant le premier semestre 2023. On retrouve notamment dans la liste les Oppo Reno 8, Reno 6 et Reno 5, pour ne citer qu'eux. Oppo précise tout de même qu'il s'agit d'un calendrier approximatif et susceptible de changer en fonction de l'appareil, du pays et des opérateurs.

Liste des smartphones qui vont recevoir ColorOS 13 en 2023

En outre, le fabricant compte déployer la version bêta de ColorOS 13 sur une poignée de smartphones supplémentaires. Il ajoute que ce déploiement sera limité à certains marché. Mais sans plus attendre, voyons ensemble la liste des smartphones concernés, et la date à laquelle ils devraient recevoir la mise à jour :

Déploiement de la version bêta

Dès février 2023 :

Oppo Reno 5 F

Oppo F19 Pro

Dès mars 2023 :

Oppo Reno 6

Oppo Reno 5

Oppo Reno 5 Marvel Edition

Oppo A55

Oppo A53s 5G

Déploiement de la version stable

En cours :

Find X5 Pro

Find X5

Find X5 Lite

Find X3 Pro

Find X3 Neo 5G

Find X3 Lite G

Reno8 Pro 5G

Reno8 5G

Reno7 Pro 5G

Reno7 5G

Reno7

Reno7 Z 5G

Reno6 Pro 5G

Reno6 5G

Reno6 Z 5G

Reno5 Pro

Reno5 5G

Reno5 Z 5G

F21 Pro 5G

F21 Pro

F19 Pro+

K10 5G

K10

A96

A77 5G

A76

A74 5G

Dès le 13 janvier 2023 :

Oppo Find X2 Pro (Inde et Indonésie)

Oppo Find X2 Pro Automobili Lamborghini (Inde et Indonésie)

Oppo Find X2 (Inde et Indonésie)

Oppo Reno 8 (Indonésie)

Oppo F21s Pro (Inde)

