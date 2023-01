Realme GT Neo 5 : ses caractéristiques techniques dévoilées, il va envoyer du lourd

Après une année 2022 plutôt discrète, Realme va très bientôt se rappeler à notre bon souvenir avec le Realme GT Neo 5. L'organisme de certification des télécommunications chinois a dévoilé les derniers détails de la fiche technique du smartphone.

Le Realme GT Neo 5 bénéficiera de la recharge rapide 240 W. Cette caractéristique lui permettra de passer de 0 à 100 % en 9 minutes, un nouveau record de vitesse si ces chiffres sont avérés. La TENAA, l’organisme chinois de certification des télécommunications, a dévoilé les derniers détails de la fiche technique de ce smartphone de haut de gamme. On apprend ainsi que le Realme GT Neo 5 sera proposé en deux modèles de batteries aux capacités différentes.

Le Realme GT Neo 5 150 W (modèle RMX3706) serait doté d'un chargeur 150W et d’une batterie d’une capacité de 5000 mA h, tandis que le second, le Realme GT Neo 5 240 W (modèle RMX3708) serait équipé d’une batterie de 4600 mA h avec un chargeur 200W. Pour le reste, RMX3706 comme RMX3708 partageront le même écran AMOLED de 6,74 pouces d’une définition Full HD + de 2772 x 1240 pixels avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Un lecteur d’empreintes sera situé sous l’écran.

Le Realme GT Neo 5 sera propulsé par un Snapdragon 8+ Gen 1 bridé à 3 GHz

Le Realme GT Neo 5 sera propulsé par un Snapdragon 8+ Gen 1 cadencé à 3 GHz. Il sera proposé avec une mémoire vive allant de 8 à 16 Go. Ses capacités de stockage iront de 128 Go à 512 Go, et il se murmure même que la variante 240W pourrait offrir une option à 1 To. Dans le domaine de la photographie, il profitera d’un capteur principal de chez Sony, un IMX890 de 50 mégapixels, que l’on retrouve également dans le Find X6 ou le OnePlus 11, des smartphones, eux aussi, très attendus. Le capteur ultra grand-angle de 8 MP et un troisième capteur de 2 MP complètent la fiche de ce module triple.

Sur le plan logiciel, le Realme GT Neo 5 sera préchargé avec la surcouche Realme UI 4.0 d’Android 13. Aucune date de sortie n’a encore filtré concernant sa sortie sur le Vieux Continent. Il sera présenté au public chinois en février 2022, et devrait sans doute être officialisé lors du Mobile World Congress, qui se tiendra à Barcelone du 27 février au 2 mars 2023.

Source : Gizmochina