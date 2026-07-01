Clicks Communicator : ce smartphone inspiré de Blackberry se montre sous toutes ses coutures, ça fait envie

. Dévoilé au CES 2026, le Clicks Communicator a enfin droit à une vidéo de présentation en bonne et due forme. Les anciens aficionados de Blackberry ne seront pas déboussolés, puisque le smartphone assume pleinement son inspiration — tout en se permettant de la moderniser un petit peu.

clicks communicator

Lors du CES 2026, un smartphone en particulier a retenu l'attention des vieux de la vieille : le Clicks Communicator. Avec son design très large et surtout son clavier QWERTY apparent, il ne faut pas chercher bien loin pour deviner l'inspiration de son constructeur. L'ambition est claire : ramener sur le devant de la scène le form factor des BlackBerry de l'époque, mais à la sauce Android et avec toutes les améliorations technologiques arrivées entre-temps.

Le Clicks Communicator a donc beaucoup fait parler de lui sans avoir pu être testé par les participants. En effet, le smartphone n'était pas encore pleinement fonctionnel au moment de la présentation, le fabricant promettant qu'un véritable prototype devrait être dévoilé plus tard dans l'année. Et plus tard dans l'année, c'est maintenant. Clicks vient en effet de publier sur sa chaîne une vidéo de présentation complète de son smartphone.

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Voici le smartphone qui veut ressusciter Blackberry façon Android

On retrouve donc l'écran OLED de 4,03 pouces ainsi que le fameux clavier physique. Celui-ci comporte notamment une touche “prompt” et camoufle un scanner d'empreintes digitales sous sa barre d'espace. La plaque arrière est facilement démontable et dévoile un emplacement pour la carte SIM ou micro-SIM ainsi que la batterie — qui, malheureusement, n'est pas remplaçable facilement. Deux hauts-parleurs viendront s'occuper de la partie sonore.

Côté logiciel, il s'agit donc d'Android sous le launcher Nagara, plus adapté au format de l'écran. L'écran d'accueil affiche les applications principales ainsi que les lecteurs de médias. Scroller vers le bas fait apparaître la liste complète des applications rangées par ordre alphabétique. Il faut tout de même noter que la partie software semble encore en plein développement, ce qui n'a rien d'étonnant puisque Clicks prévoit un lancement officiel de son Communicator pour le dernier trimestre de l'année. Il devrait coûter 499 dollars. On ne sait pas encore si une sortie en France est prévue.


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