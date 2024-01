Transformer un iPhone en BlackBerry est désormais possible grâce à cet accessoire

Nostalgiques des claviers physique sur smartphone, comme à l'époque des BlackBerry ? Il y a désormais un accessoire pour ça. Une coque combiné à un clavier pour iPhone.

Certains d'entre vous ont connu l'époque lointaine où l'on tapait des SMS limités en caractères sur des claviers physiques et un écran sans couleur ou presque. D'autres n'ont connu que les claviers virtuels, ce dont le premier iPhone sorti en 2007 était pionnier. Si vous appartenez à la première catégorie, peut-être êtes-vous nostalgique de la sensation ou de la praticité d'utiliser des touches physiques. Et si vous n'avez jamais connu ça, même au temps des BlackBerry, vous vous demandez peut-être ce que ça fait.

Michael Fisher, alias MrMobile sur sa chaîne YouTube de 1,24 million d'abonnés, a pensé à vous. Il est le cofondateur de l'entreprise Clicks et dévoile son premier produit éponyme : un accessoire qui ajoute un clavier physique à certains iPhone. L'objet prend la forme d'une coque en silicone dans laquelle vous glisserez le mobile en le branchant au port Lightning ou USB-C, selon les modèles. Pas besoin de Bluetooth pour connecter le clavier donc. D'après Fisher, il n'y a pas d'impact sur la batterie du smartphone, bien que le clavier soit alimenté par ce dernier.

Cet accessoire ajoute un clavier physique à votre iPhone

La coque à clavier Clicks possède un port pour recharger le téléphone sans avoir besoin de l'enlever. Pourquoi rajouter des touches physiques à son iPhone cela dit ? L'avantage principal est de pouvoir profiter de l’intégralité de l'écran quand on tape quelque chose, sans que le clavier virtuel vienne en recouvrir environ la moitié. Clicks propose aussi des raccourcis intégrés, sachant qu'il n'est pas possible de créer les vôtres. Il y en a cependant un bon nombre, dont certains spécifiques à telle ou telle application comme Safari.

Le clavier peut aussi être rétro-éclairé pour taper même dans le noir. Mais il n'y a pas que des avantages. De l'aveu même de Michael Fisher, et en dehors du fait que cela allonge la taille de l'iPhone, il faut du temps pour s'habituer à tenir le mobile avec le clavier puis l'utiliser correctement. De plus, tous les accessoires de fixation MagSafe ne fonctionnent pas avec la coque. Clicks est disponible uniquement en Qwerty et pour l'iPhone 14 Pro, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max à l'heure actuelle. Le prix est de 139 $ pour les deux premiers, 159 $ pour le dernier.