Clavier sans fil pas cher pour Noël : le Logitech K380 est à moins de 30 €

À la recherche d'un clavier sans fil pas cher pour Noël ? Juste avant la période des fêtes de fin d'année, Amazon fait baisser le prix du Logitech K380. Grâce à une remise de 33%, le clavier sans fil en question passe sous les 30 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour ce nouveau bon plan associé aux idées cadeaux Noël high-tech, voici un deal qui pourrait intéresser celles et ceux qui ont un budget de 30 euros.

Chez Amazon, le clavier sans fil Logitech K380 disponible dans un coloris gris est vendu à 29,99 euros au lieu de 44,99 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 15 euros de la part du site e-commerce. Pour information, il s'agit d'un article vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Compatible sur PC, Mac, portable, smartphone, tablette, Chrome OS, Apple iOS, Android et Apple TV, le très bon Logitech K380 est un clavier de type AZERTY qui est facile à transporter dans toutes les pièces de la maison. Se connectant à tous les dispositifs sans fil Bluetooth, l'accessoire intègre notamment 13 touches multimédia et des raccourcis. Alimenté par 2 piles AAA, le clavier affiche une autonomie pouvant aller jusqu'à 24 mois. Enfin, le K380 de Logitech mesure 12.4 x 27.9 x 1.6 centimètres et pèse 400 grammes.