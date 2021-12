MX Keys Mini : belle offre à saisir sur le clavier sans fil Logitech pour Mac

C'est sûrement le bon moment d'acheter un clavier sans fil pour Mac en promotion ! Actuellement, le Logitech MX Keys Mini proposé dans son coloris gris bénéficie d'une belle réduction de 44% chez Amazon.

Si vous vous êtes récemment procurés un ordinateur Mac ou une tablette iPad, alors l'offre qui va suivre est susceptible de vous intéresser. Pendant une durée indéterminée, un clavier sans fil Logitech dédié à l'écosystème Apple fait l'objet d'une promotion chez Amazon.

En effet, le Logitech MX Keys Mini disponible dans un coloris gris est vendu par le géant de l'e-commerce à 60,99 euros au lieu de 109,99 euros ; ce qui correspond à une jolie baisse de prix de 49 euros de la part d'Amazon. Pour information, c'est un article vendu et expédié par le site marchand qui est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Considéré comme un clavier Bluetooth compact, le Logitech MX Keys Mini dispose de touches Easy-Switch permettant de connecter jusqu'à trois dispositifs en même temps et de basculer facilement entre eux, d'une saisie silencieuse et confortable, de trois touches F personnalisables (option sourdine, dictée, sélecteur d'emojis), d'un rétro-éclairage automatique avec intensité adaptative, de capteurs de lumière ambiante ajustant la luminosité du rétroéclairage, d'un commutateur Marche/Arrêt, ainsi que de témoins lumineux de verrouillage des majuscules et de batterie. Rechargeable en USB-C, l'accessoire reste chargé jusqu'à 10 jours avec une batterie chargée complètement et jusqu'à 5 mois avec le rétroéclairage éteint.