Chute de prix : la tablette Lenovo P11 à moins de 150 € sur Cdiscount

Habituellement en vente à 249,99 €, Cdiscount propose la très bonne tablette Lenovo P11 à seulement 199,99 € avec le code promo VIPINFO50. Grâce à une offre de remboursement de 50 euros, vous pouvez même l’obtenir à seulement 149.99 €. Un bon plan à ne pas manquer !

Sortie en 2021, la tablette tactile Lenovo P11 est l’une des références des modèles de milieu de gamme. Équipée d’un processeur Snapdragon 662 couplée à 4 Go de RAM, elle délivre de belles performances et ne souffre pas la comparaison avec les tablettes de la gamme supérieure. Elle a en outre une capacité de stockage de 64 Go pour emporter avec vous de nombreuses applications, vidéos, photos et fichiers audio.

Son écran LCD Full HD (2000 x 1200 px) de 11 pouces est de très bonne facture avec une colorimétrie équilibrée, un excellent contraste et des reflets limités. Cette tablette est à conseiller particulièrement pour les personnes qui cherchent une bonne autonomie. En effet, sa batterie de 7700 mAh lui permet de tenir jusqu’à 2 jours complets avec une seule charge. Grâce à son chargeur 20W, vous pouvez la recharger entièrement en moins de 3 heures.

Cette tablette dispose également d’un module photo principal de 13 MP et d’un module selfie de 8 MP. Pour gagner en polyvalence, vous pouvez y adjoindre un clavier ainsi qu’un stylet compatible.

La tablette Lenovo P11 s’affirme donc comme un modèle au rapport qualité-prix particulièrement intéressant. Bien que positionnée comme un produit milieu de gamme, elle n’a pas grand chose à envier aux tablettes Android premium.

