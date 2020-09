Xiaomi lance une énorme TV 82″ mini-LED 8K déjà prête pour la 5G

Xiaomi a dévoilé son téléviseur Mi TV Master Extreme. Doté d’un écran gigantesque de 82 pouces, ce produit dispose de deux particularités fortes. Il dispose d’une dalle Mini-Led en lieu et place de l’OLED qu’on a l’habitude de voir sur ce segment, et peut également afficher des images en 8K.

Xiaomi est pleinement entré dans le monde des téléviseurs avec des modèles abordables, mais pas forcément très bons techniquement. Avec la Mi TV Master Extreme, le constructeur chinois fait tout l’inverse avec un produit aux caractéristiques premium et un tarif très élevé.

Le Mi TV Master Extreme est un téléviseur d’une taille de 82 pouces qui embarque la technologie mini-Led à la place de l’OLED habituel sur ce segment. Cela lui permet de créer 960 zones de rétroéclairages indépendants et d’avoir une luminosité extrêmement élevée de 2000 cd/m². Quelles que soient les conditions, l’écran restera donc visible. Il faut ajouter à cela un contraste infini (400 000 :1) ainsi qu'un très grand respect des couleurs, selon le fabricant.

8K ou 120 Hz

Il y a plus, puisque cet écran est capable d’afficher une image en 8K. Si la chose est pour l’instant anecdotique, c’est tout de même intéressant pour l’avenir. Plus encore, le taux de rafraîchissement de l’image est de 120 Hz (en 4K), ce qui signifie que vous pourrez brancher sereinement votre PC sur l’écran et jouer avec une très grande fluidité.

Notons que le téléviseur dispose d’un processeur Novatek 72685 épaulé par 4 Go de RAM et d'un stockage de 256 Go pour installer vos applications et stocker les enregistrements. Il est également compatible 5G. Le Mi TV Master Extreme est équipé de haut-parleurs rétractables de 10 Watts qui peuvent se cacher derrière l’écran en plus des trois haut-parleurs de base. Il s’agit bien entendu d’une smart TV, puisqu’elle est équipée de l’OS MIUI TV, système encore réservé à la Chine.

Un téléviseur qui promet sur le papier, mais qui n’est pour l’instant réservé qu’à l’Empire du Milieu. Il est actuellement disponible à la vente au prix de 49 999 Yuans, ce qui équivaut à environ 6300 euros. On ne sait pas si Xiaomi prévoit de le sortir un jour en Europe.