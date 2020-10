Canal+ menace le CSA de retirer ses chaînes de la TNT si le groupe n'obtenait pas un geste de l'autorité en matière réglementaire et fiscale. Les chaînes Canal+ sont les seules chaînes payantes à encore manifester de l'intérêt pour le réseau hertzien.

Le Figaro fait le compte rendu d'une audition de Maxime Saada, le patron du groupe Canal+ devant le CSA. La séance intervenait dans le cadre du renouvellement des autorisations de diffusion du groupe Canal+ sur le réseau hertzien. Canal+ est le seul groupe de chaînes payantes à être encore intéressé par la TNT. Une situation dont Canal+ compte, semble-t-il, vouloir profiter.

Canal+ attend des “preuves d'amour” du CSA

Depuis des mois, le groupe télévisuel s'emploie à semer le doute sur ses intentions. Or, lors de l'audition devant le CSA – qui validera ou non le renouvellement de l'autorisation de diffusion cet automne – Maxime Saada n'y est pas allé par quatre chemins. Le groupe ne craint pas de ne pas mener la demande de renouvellement à son terme, et donc de retirer ses chaînes de la TNT, si le CSA ne lui octroyait pas un traitement de faveur.

Le responsable a notamment lancé à l'adresse des sages : “La TNT est un parfait résumé des avantages historiques de Canal+, qui soit ont disparu, soit sont devenus un carcan et auquel on nous demande de nous accrocher, sans jamais pouvoir solliciter un assouplissement des conditions qui les accompagnent. Or il nous serait tout à fait légitime, rationnel et possible de nous délier des rigidités liées à notre modèle en quittant la TNT”.

Et d'ajouter qu'il attend désormais du CSA des “preuves d'amour” : “nous n'en avons pas et ce depuis trop longtemps, nous avons même subi depuis 15 ans des preuves permanentes de désamour”, a déploré Maxime Saada. Reste à savoir si le CSA sera disposé ou non à faire un geste, et quelle portée il aura. La TNT ne va objectivement pas très fort : le réseau s'est fait supplanter en peu de temps par la diffusion via internet.

Allègement réglementaire

Le nombre d'abonnés Canal+ sur la TNT est du coup lui aussi en chute libre. De un million d'abonnés en 2011, ils sont aujourd'hui moins de 400 000 à recevoir les chaînes de Canal+ via ce mode de réception ce qui représente moins de 10% des abonnés Canal+. Or, pour avoir le droit de diffuser ses chaînes, Canal+ doit se plier à un certain nombre de contraintes. Canal+ doit d'abord passer la main à la caisse – près de 20 millions d'euros par an pour diffuser Canal+, Canal+ Cinema et Canal+ Sport.

Lire également : Canal+ condamné pour de la vente forcée, plus de 400 000 abonnés sont concernés

Le CSA oblige également Canal+ à investir 12,5% de son chiffre d'affaires dans le cinéma et dans l'audiovisuel français. Ensuite, la diffusion TNT empêche les chaînes du groupes d'être vendues à un groupe étranger. Or, plusieurs géants de l'audiovisuel, notamment Comcast, sont intéressés par une participation ou un rachat de Canal+, impossible à l'heure actuelle.