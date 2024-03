Nouvelle baisse de prix sur le Google Pixel 7 5G chez AliExpress pour le Deal du Jour !

Ne manquez pas l'occasion unique de vous procurer le Google Pixel 7 5G à un prix exceptionnellement réduit sur AliExpress. Avec des performances époustouflantes et une qualité de photographie inégalée, le Pixel 7 est l'investissement parfait pour les amateurs de technologie souhaitant bénéficier du meilleur de Google à un tarif avantageux. Découvrez tous les détails de l'offre ci-dessous.

Le Google Pixel 7 5G à prix mini

Pour une durée limitée, le Google Pixel 7 5G est disponible sur AliExpress à un prix spécial de 437,14€, au lieu de son prix habituel de 642,85€. Cette réduction de -32% est une occasion exceptionnelle de posséder un smartphone haut de gamme pour une fraction de son coût original. Cette offre expire le 6 mars au matin, il est donc crucial d'agir rapidement pour profiter de cette promotion inédite.

Le Google Pixel 7 5G : un concentré de technologie à prix mini

Le Google Pixel 7 5G brille par son design élégant et son écran OLED de 6.3 pouces offrant une résolution de 2400 x 1080 pixels. Avec un taux de rafraîchissement de 90Hz et une luminosité maximale de 1400 nits, il assure une expérience visuelle fluide et éclatante, même en plein soleil.

Propulsé par le chipset Google Tensor G2, le Pixel 7 garantit une performance rapide et efficace pour toutes les tâches, appuyé par 8GB de RAM LPDDR5 et un stockage interne de 128GB. Sa batterie de 4355 mAh supporte la charge rapide et la charge sans fil, promettant une autonomie solide pour une journée d'utilisation intensive.

La double caméra arrière, avec un capteur principal de 50 MP et un ultra-large de 12 MP, offre une qualité d'image exceptionnelle et une grande polyvalence photographique. Grâce à des fonctionnalités avancées comme l'OIS, le HDR, et la possibilité d'enregistrer des vidéos en 4K, le Pixel 7 se distingue comme un choix privilégié pour les passionnés de photographie.

Le Google Pixel 7 5G combine avec brio esthétique, performance, et innovation, le plaçant au sommet des choix pour les consommateurs à la recherche d'un smartphone capable de répondre à tous leurs besoins. Profitez de l'offre exclusive AliExpress pour le “Deal du Jour” et faites de ce bijou technologique le vôtre avant le 6 mars.

Profitez également du Choice Day chez AliExpress

En plus de ce Deal du Jour, AliExpress propose le Choice Day jusqu'au 5 mars prochain (inclus), un événement promotionnel offrant jusqu'à -60% de réduction sur une vaste gamme de produits High Tech. C'est le moment idéal pour acquérir le Google Pixel 7 5G à prix réduit, ainsi que de nombreux autres gadgets et appareils électroniques de pointe, tous disponibles à des prix incroyablement avantageux.

Et pour vous permettre d'économiser encore plus, AliExpress va plus loin et propose également des codes promo :

FRCD03 pour -3€ de remise dès 29€ d'achat

FRCD08 pour -8€ de remise dès 69€ d'achat

FRCD20 pour -20€ de remise dès 169€ d'achat

FRCD303 pour -30€ de remise dès 29€ d'achat

FRCD50 pour -50€ de remise dès 369€ d'achat

