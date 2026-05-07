Votre disque dur cache peut-être un modèle IA de Google que vous n’avez jamais demandé

Google Chrome occupe silencieusement plusieurs gigaoctets sur votre disque dur à votre insu. Un chercheur en sécurité a découvert le pot aux roses, et ce qu'il a trouvé va en surprendre plus d'un. Le pire ? Impossible de s'en débarrasser facilement.

chrome-android-Nano Banana
Crédits : 123RF

Les navigateurs web vivent une période d'intégration accélérée de l'intelligence artificielle. Chrome a multiplié les fonctions alimentées par Gemini depuis plusieurs mois. Il s'est doté d'un assistant conversationnel et d'outils capables de gérer des tâches à la place de l'utilisateur. Mais derrière ces nouveautés visibles, d'autres processus tournent en arrière-plan, à l'abri du regard des utilisateurs.

Chrome n'en est pas à sa première controverse en matière de données personnelles. Récemment, plus de 100 extensions malveillantes avaient été repérées sur le Web Store officiel de Chrome. Elles dérobaient les données personnelles de millions d'utilisateurs. Cette fois, c'est Google lui-même qui est mis en cause, pour une pratique non consentie.

Gemini Nano s'installe silencieusement dans Chrome et occupe jusqu'à 4 Go sur votre disque dur

Alexander Hanff, chercheur en sécurité surnommé “That Privacy Guy“, vient de révéler une pratique discrète de Chrome. Le navigateur stocke des fichiers d'un modèle d'IA sur les appareils des utilisateurs, à leur insu. Les fichiers sont logés dans un dossier nommé OptGuideOnDeviceModel. Le fichier principal, baptisé weights.bin, pèse environ 4 Go. Il s'agit de Gemini Nano, la version allégée du modèle de langage de Google, conçue pour fonctionner localement. Le modèle s'installe sur tout appareil répondant aux prérequis matériels minimum, sans demande d'autorisation ni option de refus. Si l'utilisateur tente de supprimer les fichiers, Chrome les retélécharge automatiquement au prochain redémarrage.

Google a confirmé l'existence de ces fichiers. Le modèle alimente des fonctions de sécurité, comme la détection des arnaques, et des interfaces dédiées aux développeurs. La firme précise qu'aucune donnée n'est envoyée vers ses serveurs. Depuis février 2026, un paramètre de désactivation est progressivement déployé dans Chrome. Pour y accéder, il faut ouvrir Paramètres, sélectionner Système, puis désactiver l'IA embarquée.

Pour vérifier si le modèle est présent, il suffit d'entrer chrome://on-device-internals dans la barre d'adresse. Quant au détail qui pique le plus, il se cache dans les conditions d'utilisation de Chrome. La firme y mentionne, en termes très vagues, que ses logiciels peuvent se mettre à jour automatiquement sur les appareils. Une clause que peu d'utilisateurs ont eu l'idée d'aller lire.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

“La mère de Bill Gates n’en n’a rien à faire de la touche TAB” : l’histoire hilarante de cette touche que vous remarquez à peine sur votre clavier

Aujourd’hui, il est devenu relativement rare pour le commun des mortels d’utiliser la touche TAB du clavier. Pourtant, au moment de sa création, celle-ci avait un rôle crucial. Si crucial,…

Google a trouvé une solution surprenante pour rendre ses réponses IA plus fiables

Les réponses générées par l’IA de Google vont bientôt changer de visage. Reddit et les forums spécialisés vont y occuper une place bien plus grande qu’avant. Le moteur de recherche…

L’IA Claude peut désormais rêver, mais qu’est-ce que ça veut vraiment dire ?

Anthropic annonce le déploiement d’une nouvelle fonctionnalité pour son IA Claude, qui va devenir capable de “Rêver”. Voici ce que ça signifie concrètement. Une IA peut-elle rêver ? Vous avez…

IA

Des enfants trompent la vérification d’âge sur internet avec de fausses moustaches

Les systèmes de vérification d’âge qui commencent à arriver sur les plateformes sont encore très peu fiables, alors qu’ils risquent de devenir obligatoires. Pour s’adapter aux nouvelles législations qui arrivent…

Liquid Glass arrive sur Android 17 ? Voici la réponse de Google

Google répond aux rumeurs d’un nouveau design d’interface inspiré de Liquid Glass d’iOS pour Android 17, alors que certaines surcouches semblent prendre ce chemin. Google a teasé son événement The…

World Password Day : vos mots de passe ne servent à rien si vous commettez encore ces 4 erreurs

Le 7 mai 2026, le monde célèbre le World Password Day. Cette année, l’événement arrive dans un contexte où la France enchaîne les fuites de données à grande échelle. De…

Facebook et Instagram vérifient l’âge des utilisateurs par IA et bannissent les comptes d’enfants

Meta renforce ses mesures de contrôle des mineurs sur Facebook et Instagram, son nouveau système de vérification de l’âge est confié à l’IA, qui peut exclure les personnes de moins…

Des scientifiques viennent de créer l’un des plus grands univers virtuels jamais simulés

Comprendre l’univers passe désormais par le simuler en entier. Des astronomes viennent de publier un jeu de données colossal de 2,5 pétaoctets. Ces univers virtuels retracent des milliards d’années d’évolution…

Voici pourquoi l’activité solaire rend la chute des débris spatiaux encore plus dangereuse qu’on ne l’imaginait

Les débris spatiaux représentent une menace croissante pour les satellites en orbite. Une étude de 36 ans vient de démontrer que le Soleil joue un rôle inattendu dans leur chute….

Ces nouvelles fonctions de Google Home vont changer la façon de surveiller votre domicile

Google Home déploie sa mise à jour de printemps pour tous les utilisateurs. L’appli Nest fait peau neuve avec des outils de surveillance plus précis. Les automatisations gagnent aussi de…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.