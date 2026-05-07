Votre disque dur cache peut-être un modèle IA de Google que vous n’avez jamais demandé

Google Chrome occupe silencieusement plusieurs gigaoctets sur votre disque dur à votre insu. Un chercheur en sécurité a découvert le pot aux roses, et ce qu'il a trouvé va en surprendre plus d'un. Le pire ? Impossible de s'en débarrasser facilement.

Les navigateurs web vivent une période d'intégration accélérée de l'intelligence artificielle. Chrome a multiplié les fonctions alimentées par Gemini depuis plusieurs mois. Il s'est doté d'un assistant conversationnel et d'outils capables de gérer des tâches à la place de l'utilisateur. Mais derrière ces nouveautés visibles, d'autres processus tournent en arrière-plan, à l'abri du regard des utilisateurs.

Chrome n'en est pas à sa première controverse en matière de données personnelles. Récemment, plus de 100 extensions malveillantes avaient été repérées sur le Web Store officiel de Chrome. Elles dérobaient les données personnelles de millions d'utilisateurs. Cette fois, c'est Google lui-même qui est mis en cause, pour une pratique non consentie.

Gemini Nano s'installe silencieusement dans Chrome et occupe jusqu'à 4 Go sur votre disque dur

Alexander Hanff, chercheur en sécurité surnommé “That Privacy Guy“, vient de révéler une pratique discrète de Chrome. Le navigateur stocke des fichiers d'un modèle d'IA sur les appareils des utilisateurs, à leur insu. Les fichiers sont logés dans un dossier nommé OptGuideOnDeviceModel. Le fichier principal, baptisé weights.bin, pèse environ 4 Go. Il s'agit de Gemini Nano, la version allégée du modèle de langage de Google, conçue pour fonctionner localement. Le modèle s'installe sur tout appareil répondant aux prérequis matériels minimum, sans demande d'autorisation ni option de refus. Si l'utilisateur tente de supprimer les fichiers, Chrome les retélécharge automatiquement au prochain redémarrage.

Google a confirmé l'existence de ces fichiers. Le modèle alimente des fonctions de sécurité, comme la détection des arnaques, et des interfaces dédiées aux développeurs. La firme précise qu'aucune donnée n'est envoyée vers ses serveurs. Depuis février 2026, un paramètre de désactivation est progressivement déployé dans Chrome. Pour y accéder, il faut ouvrir Paramètres, sélectionner Système, puis désactiver l'IA embarquée.

Pour vérifier si le modèle est présent, il suffit d'entrer chrome://on-device-internals dans la barre d'adresse. Quant au détail qui pique le plus, il se cache dans les conditions d'utilisation de Chrome. La firme y mentionne, en termes très vagues, que ses logiciels peuvent se mettre à jour automatiquement sur les appareils. Une clause que peu d'utilisateurs ont eu l'idée d'aller lire.