Ce caillou de 13 kg a paralysé le rover Curiosity sur Mars pendant 6 jours

Mars réserve parfois des surprises inattendues. En forant une roche surnommée “Atacama”, le rover Curiosity l'a arrachée du sol et s'est retrouvé bloqué. La NASA a mis six jours à résoudre ce problème inédit en treize ans de mission.

L'exploration de Mars n'est pas de tout repos. Depuis son atterrissage en 2012, le rover Curiosity de la NASA sillonne la surface de la planète rouge. Il prélève des échantillons et analyse des roches dans le cratère Gale. Le rover avait récemment mis au jour plus de vingt molécules organiques dans des grès martiens. Ces échantillons datent de 3,5 milliards d'années. Certaines de ces substances sont associées à l'origine de la vie sur Terre. Mais la mission réserve aussi des imprévus.

Le 25 avril, Curiosity s'est retrouvé bloqué dans une situation inédite. En forant une roche surnommée “Atacama”, le rover l'a soulevée par accident, la laissant coincée dans sa foreuse. L'incident est sans précédent en treize ans de mission sur Mars. La planète rouge continue de surprendre les scientifiques qui scrutent ses roches à la recherche de traces de vie. Des chercheurs avaient récemment réévalué les résultats des sondes Viking de 1976, en relançant l'hypothèse d'une ancienne détection biologique.

La NASA met 6 jours à libérer Curiosity d'une roche martienne coincée dans sa foreuse

La roche “Atacama” mesure environ 50 centimètres de large à sa base, 15 centimètres d'épaisseur et pèse environ 13 kilogrammes. Selon la NASA, Curiosity n'avait jamais rencontré pareille situation en treize ans de mission. Les ingénieurs ont d'abord tenté de la déloger en faisant vibrer la foreuse. La tentative n'a rien donné. Quatre jours plus tard, ils ont réorienté le bras robotique et tenté à nouveau. “Atacama” a perdu quelques grains de sable, mais n'a pas lâché. Le 1er mai, les équipes ont incliné la foreuse davantage, l'ont fait pivoter et relancé les vibrations. Dès la première tentative, la roche s'est libérée en se fracassant sur le sol martien.

L'incident rappelle les contraintes imposées par la distance. Curiosity opère à environ 225 millions de kilomètres de la Terre, et chaque commande prend plusieurs minutes à arriver. Chaque ajustement doit donc être planifié avec soin, sans possibilité d'intervention rapide. Libre de son passager encombrant, le rover a repris son exploration habituelle. Pour la NASA, cet épisode montre qu'après treize ans sur la planète rouge, Mars réserve encore des surprises.