Samsung transforme la TV en œuvre d’art avec ce modèle géant de 130 pouces

Samsung frappe fort au CES 2026 avec son tout nouveau téléviseur Micro RGB de 130 pouces. Ce géant au design inspiré de l’architecture transforme littéralement l’écran en pièce maîtresse du salon.

Les téléviseurs occupent quasiment centrale dans nos intérieurs. Qu’il s’agisse de design, de taille ou de qualité d’image, ils sont devenus bien plus que de simples écrans. Samsung l’a bien compris et poursuit sa stratégie d’innovation sur le segment très haut de gamme. La marque repousse encore les limites de ce que peut être un téléviseur.

À l’occasion du CES 2026, la marque sud-coréenne a présenté un téléviseur hors norme. Il s’agit d’un écran Micro RGB de 130 pouces, le plus grand jamais produit par Samsung. Ce modèle impressionne autant par sa technologie que par son esthétique. Son design, inspiré de l’architecture, est pensé pour s’intégrer comme une véritable œuvre d’art dans le salon.

Le téléviseur de 130 pouces de Samsung combine Micro RGB et intelligence artificielle

Ce téléviseur géant, baptisé R95H, repose sur la technologie Micro RGB. Il s’agit d’une évolution du rétroéclairage LED utilisant des diodes microscopiques rouges, vertes et bleues. Ces trois couleurs, à la base de tous les écrans, sont ici contrôlées individuellement pour produire des images très précises. L'écran couvre 100 % de l’espace colorimétrique BT.2020. C’est l’un des plus larges jamais atteints, avec une luminosité pouvant grimper jusqu’à 10 000 nits. Il bénéficie aussi d’un traitement intelligent de l’image grâce à l’algorithme Micro RGB Color Booster Pro, qui ajuste contrastes et couleurs en temps réel. Déjà utilisée sur le modèle 115 pouces lancé en 2025, cette technologie franchit ici un nouveau cap.

Le design s’inspire d’un cadre architectural, avec une silhouette évoquant une grande fenêtre suspendue. La finition soignée vise clairement les intérieurs haut de gamme. L’appareil intègre plusieurs fonctions basées sur l’intelligence artificielle, comme la recherche vocale, la traduction en temps réel ou encore un mode sport optimisé. Il est également compatible avec le standard HDR10+ Advanced, conçu comme alternative libre à Dolby Vision. Le système audio, intégré directement dans la structure, est ajusté à la taille de l’écran pour garantir une restitution sonore cohérente.

Avec ce modèle de 130 pouces, Samsung prolonge le travail engagé en 2025 avec sa première TV Micro RGB de 115 pouces, vendue autour de 30 000 dollars. Cette fois, il faudra probablement viser au moins 40 000 euros pour s’offrir ce bijou technologique… et un salon assez grand pour l’accueillir.