N’installez pas le pilote graphique AMD 26.6.2 sur Windows 10, il est bugué

AMD confirme qu'il y a un problème avec son dernier pilote graphique, numéroté 26.6.2, sur Windows 10. La marque conseille de ne pas l'installer pour le moment, ou de revenir à la version précédente si c'est déjà fait.

Les détenteurs d'une carte graphique AMD de la série 7000 attendaient ce jour avec impatience. L'arrivée du pilote graphique 26.6.2. Pourquoi celui-ci en particulier ? Parce que c'est lui qui apporte la prise en charge du FSR 4.1 sur cette famille de composants. Rappelons qu'il s'agit de l'équivalent du DLSS de Nvidia, qui permet en résumé d'obtenir plus de fluidité et des images plus nettes dans les jeux vidéo, sans pousser la machine dans ses derniers retranchements.

Le pilote 26.6.2 permet d'activer le FSR 4.1 sur environ 300 jeux, dont les récents Assassin’s Creed Black Flag Resynced et Doom The Dark Ages Revelations. Que des bonnes nouvelles donc. Oui, mais pas pour tout le monde. Si vous avez un PC sous Windows 10 21H2 ou supérieur, il est très probable que l'installation du pilote ait entraîné des bugs. Ce n'est pas que vous, AMD admet qu'il y a un souci.

Le pilote graphique AMD 26.6.2 plante sur Windows 10

Après installation, lancer le programme AMD Software Adrenalin Edition déclenche l'affichage du message suivant : “La version du logiciel AMD que vous venez de lancer n'est pas compatible avec le pilote graphique AMD actuellement installé sur votre ordinateur“. De plus, en vous rendant dans le Gestionnaire de périphériques, vous pouvez apercevoir l'icône du triangle jaune avec un point d'exclamation au niveau de votre carte graphique, signe que quelque chose cloche.

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À ce stade, AMD indique que ses ingénieurs “examinent actuellement ce problème et proposeront une solution dès qu'elle sera disponible. Les utilisateurs concernés peuvent revenir à la version 26.6.1 de AMD Software Adrenalin Edition à titre de solution provisoire“. Notez que ce n'est pas le seul bug engendré par la mise à jour du pilote. La marque relève que d'autres peuvent survenir lors d'une partie de Battlefield 6, sous certaines conditions. Idem avec les logiciels Maxon Cinema 4D et Blender.