Cette nouveauté de One UI 7.0 est encore plus pratique que prévu, voici pourquoi

One UI 7.0 réserve quelques surprises aux propriétaires de smartphones Samsung. L'une de ses fonctionnalités phares se révèle plus utile qu'elle ne l'est déjà. Explications.

Ce qu'il y a de bien avec l'annonce de nouveaux smartphones Galaxy S de Samsung, c'est qu'elle est inévitablement couplée à une autre : celle de la prochaine version de One UI, sa surcouche Android maison. La présentation des Galaxy S25 a donc fait un peu de place à One UI 7.0, basée comme il se doit sur Android 15. L'interface fait bien sûr le plein de nouveautés, dont la majorité repose sur l'utilisation de l'intelligence artificielle.

L'une des plus attendues se nomme Now Bar. En résumé, c'est la version sud-coréenne de la Dynamic Island d'Apple. Dans le détail, il s'agit d'une barre de notifications prenant place en bas de l'écran de verrouillage du smartphone. Son intérêt principal est d'afficher des informations utiles tels qu'un itinéraire en temps réel, des résultats sportifs, les boutons de contrôle de votre musique, un minuteur… Et grâce à ce petit détail, vous ne pourrez sûrement plus vous en passer.

One UI 7.0 propose une fonctionnalité plus utile qu'on ne le pensait

En testant la Now Bar, on se rend vite compte qu'elle est compatible avec le mode Always On Display (AOD), qui affiche les notifications sur l’écran de verrouillage sans que vous ayez à toucher le mobile. Autrement dit, vous aurez toujours accès rapidement aux contenus de la Now Bar quoi qu'il arrive.

Pour le moment, elle fonctionne avec certains applications seulement, parmi lesquelles Samsung Health, Horloge, Samsung Notes, Bixby ou encore l'enregistreur vocal. D'autres suivront au fil du temps.

Notons qu'Android 16 prépare une option très similaire, ce qui pourrait pousser Samsung à fusionner sa Now Bar avec cette dernière dans One UI 8.0 en 2026. Le déploiement de la version stable de One UI 7.0 débutera en février 2025 et s'étalera jusqu'à fin mars, en fonction des appareils qui en bénéficieront. Vous ne savez pas si le vôtre en fait partie ? Vous trouverez facilement la réponse sur la liste des smartphones et tablettes Samsung compatibles avec One UI 7.0.

