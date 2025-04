Samsung va vous permettre de résumer les vidéos YouTube en un clic dans sa prochaine mise à jour, voici comment essayer cette fonction avant sa sortie

L'intelligence artificielle s'invite de plus en plus dans nos usages quotidiens. Samsung travaille sur un outil capable de résumer n’importe quelle vidéo en quelques secondes. Une fonction prometteuse que vous pouvez déjà essayer.

Samsung vient tout juste de relancer le déploiement de One UI 7, après plusieurs semaines d'interruption due à des bugs critiques. Alors que la mise à jour arrive enfin sur de nombreux modèles Galaxy, la marque prépare déjà l’avenir avec One UI 8. L’intelligence artificielle transforme progressivement notre manière d’interagir avec nos appareils. Résumer des textes, analyser des images ou simplifier des recherches devient de plus en plus courant grâce à ces nouvelles technologies.

Selon nos confrères de Sammy Guru, Samsung développe un système de résumé vidéo intelligent intégré à son navigateur Samsung Internet. La fonction serait capable de résumer rapidement n'importe quelle séquence en analysant à la fois le son, les images et les sous-titres. Contrairement aux résumés classiques qui se limitent au texte visible sur une page web, cet outil utilise un modèle d'IA multimodal pour extraire les points essentiels. La fonction serait compatible avec YouTube et de nombreux autres sites.

Le résumé vidéo par IA arrive avec One UI 8, et il est déjà possible de tester ça

Ce nouvel outil fonctionne directement sur l'appareil, sans passer par le cloud. Cela garantit une meilleure rapidité d'exécution et davantage de confidentialité. Samsung vise notamment les utilisateurs des Galaxy S25, qui profitent de performances optimisées pour traiter ces résumés localement. D'après les premiers tests, le système parvient à produire des synthèses précises, utiles pour repérer rapidement les informations principales sans devoir visionner toute la vidéo.

Il est déjà possible d’essayer cette fonction cachée sur certains appareils Samsung. Pour cela, il faut :

Ouvrir l'application Samsung Internet

Entrer “ internet://debug ” dans la barre d'adresse

” dans la barre d'adresse Accéder aux “ Debug settings “

“ Activer l’option “Enable Video Summarize“

Une fois activée, l'outil propose un résumé intelligent lors de la lecture d’une vidéo. Cette option est accessible sur les modèles Galaxy récents tournant sous One UI 6 ou plus, comme les Galaxy S23, S24, Z Fold 5 ou Z Flip 5, à condition d’utiliser la version bêta de Samsung Internet. Bien que expérimentale, cette fonction ne présente aucun risque pour l’appareil, mais peut encore manquer de stabilité ou de compatibilité selon les contenus.