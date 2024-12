One UI 7 : les Widgets sur les smartphones Samsung Galaxy font peau neuve !

Samsung a déployé une refonte majeure de son interface avec One UI 7.0, apportant un souffle nouveau à ses widgets emblématiques. Cette mise à jour, attendue en version stable pour 2025, promet de transformer l'expérience utilisateur des appareils Galaxy.

Comme l’ont remarqué les premiers utilisateurs de la bêta de One UI 7, que Samsung vient tout juste de commencer à déployer, les widgets font peau neuve. L'application Enregistreur Vocal est l'une des principales bénéficiaires de cette refonte. Autrefois cantonnée à l'écran de verrouillage, elle propose désormais des widgets complets pour l'écran d'accueil, permettant un accès plus rapide et intuitif aux fonctions d'enregistrement.

Les widgets météo ont également été repensés, offrant des informations climatiques plus détaillées et des graphiques plus engageants. Le design modernisé facilite la lecture des données météorologiques complexes d'un simple coup d'œil. Chaque widget semble avoir été retravaillé pour être plus informatif tout en conservant une esthétique épurée qui s'intègre harmonieusement à l'interface utilisateur. Pour les widgets de l'écran de verrouillage, on note l'introduction d'une nouvelle « barre Now ». Située en bas de l'écran, elle affiche des informations en temps réel comme la lecture de musique, les routines actives, l'état de charge, et les notifications des applications Samsung essentielles.

Quels autres changements apporte One UI 7 ?

La nouvelle interface apporte des changements visuels significatifs. Les icônes d'applications comme Galerie, Téléphone, Contacts et Appareil photo arborent désormais des couleurs plus vives, abandonnant le minimalisme précédent pour un style plus expressif.

Une fonctionnalité particulièrement intéressante concerne les dossiers sur l'écran d'accueil. Ces derniers peuvent maintenant s'étendre en mini-widgets de quatre cellules, offrant un accès rapide à huit applications différentes. Le neuvième emplacement reste réservé à l'ouverture complète du dossier.

Le panneau des réglages rapides connaît également une transformation majeure. Samsung adopte une approche similaire à celle d'iOS, séparant les notifications des réglages rapides. Un glissement vers le bas depuis le coin supérieur droit affiche les réglages rapides, tandis qu'un glissement depuis n'importe quel autre endroit révèle les notifications.

Pour les utilisateurs soucieux de personnalisation, Samsung introduit une plus grande flexibilité dans l'organisation du panneau des réglages rapides. Les différentes sections peuvent être réarrangées tout en maintenant une cohérence visuelle, évitant ainsi les problèmes d'espaces vides disgracieux. La mise à jour est disponible via le programme bêta One UI 7.0 ou la mise à jour officielle pour les appareils Galaxy compatibles.