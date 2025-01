Depuis le passage de One UI 7.0 bêta 2 à la bêta 3, une fonctionnalité très appréciée est devenue moins utile. Les utilisateurs pensent spontanément à un bug, mais c'est en réalité un choix volontaire.

L'heure approche. Dans quelques jours, la nouvelle version de la surcouche Samsung, One UI 7.0, va être dévoilée officiellement. Basée sur Android 15, elle embarque comme il se doit son lot de fonctionnalités inédites, dont certains profitent déjà grâce aux versions bêta du système. Parmi les ajouts les plus attendus, la “Now Bar” est très bien placée. Il s'agit de la réponse de Samsung à la Dynamic Island d'Apple.

En résumé, la Now Bar affiche en haut de l'écran des informations clés en provenance de diverses applications, sans que vous ayez besoin de déverrouiller le smartphone pour les voir. Très pratique, elle vient pourtant de perdre en utilité lors du passage de la bêta 2 de One UI 7.0 à la bêta 3.

Samsung diminue l'intérêt d'une des nouveautés de One UI 7 les plus appréciées

Sur les forums américains de Samsung, un internaute fait remarquer que de nombreuses notifications de la Now Bar présentes dans la bêta 2 de One UI 7 ont disparu depuis la dernière mise à jour. Mais ce qu'il pense être un bug est en réalité un changement volontaire, comme le confirme un modérateur : “Nous avons supprimé certains éléments de la Nowbar à titre de raffinement intentionnel (et masqué). Ces fonctionnalités seront [rendues] plus disponibles une fois la version officielle publiée après que nous y aurons apporté davantage d'améliorations“.

La bonne nouvelle, c'est qu'à en croire la déclaration, la suppression constatée est temporaire. Aucune garantie ne peut être donnée cela dit. Si Samsung se rend compte que certaines des notifications de la Now Bar sont largement ignorées par les utilisateurs, la firme pourrait prendre la décision de les faire disparaître pour de bon. Il faudra attendre le déploiement de One UI 7.0 dans sa version stable pour en avoir le cœur net. On devrait en avoir un aperçu en même temps que les Galaxy S25 le 22 janvier prochain.