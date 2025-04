CMF Phone 2 Pro au meilleur prix : où précommander le smartphone moins cher ?

Un an après la sortie du très étonnant et réussi CMF Phone 1, la marque londonienne Nothing continue de nous surprendre en sortant le successeur de son smartphone d’entrée de gamme, le CMF Phone 2 Pro. On vous le dis tout de suite, il s’annonce déjà comme le meilleur rapport qualité-prix de 2025. On vous en dit plus et notamment où précommander le CMF Phone 2 Pro moins cher.

CMF Phone 2 Pro : Où acheter le smartphone au meilleur prix ?

CMF Phone 2 Pro au meilleur prix Amazon 259€ Découvrir l'offre

La jeune marque Nothing a toujours su faire parler d’elle en proposant des smartphones au look décalé et au rapport qualité-prix imbattable. Elle a su s’imposer comme l’un des meilleurs constructeurs sur les smartphones de milieu de gamme grâce notamment au succès du récent Nothing Phone (3a). Et, l’année dernière, elle a fait une arrivée fracassante dans le secteur de l’entrée de gamme avec le CMF Phone 1.

Le 12 mai 2025 sortira le successeur du CMF Phone 1, le CMF Phone 2 Pro. Comme son nom l’indique, cette nouvelle version est à la fois plus puissante et plus polyvalente en photo et vidéo. Pourtant, le CMF Phone 2 Pro reste dans une gamme tarifaire très accessible avec un prix de vente conseillé de 259 euros pour sa version 128 Go et 289 euros pour sa version 256 Go. Par ailleurs, 4 coloris sont disponibles : orange, noir blanc et vert clair.

Actuellement sur Amazon, vous pouvez trouver une offre de précommande intéressante. En effet, en précommandant votre téléphone, vous obtiendrez gratuitement la toute nouvelle paire d’écouteurs sans fil, les CMF buds 2 d’une valeur de 49,95 euros.

Cliquez ici pour acheter le CMF Phone 2 Pro sur Amazon

Quelles sont les nouveautés du CMF Phone 2 Pro ?

Le CMF Phone 2 Pro apporte de belles améliorations en comparaison du CMF Phone 1. L’ajout de la mention Pro n’a rien de marketing puisque cette nouvelle version apporte des évolutions notables au niveau des finitions, de l’écran, de la puce et des capteurs photos.

Au niveau du look, on retrouve le design si singulier du CMF Phone 1, surtout dans sa version orange. L’iconique molette est toujours présente pour vous permettre d’ajouter des accessoires au dos de votre téléphone et les vis apparentes lui donnent un aspect unique.

À l’avant, on est soufflé par le grand écran AMOLED de 6,77 pouces avec des bordures fines des 4 côtés. Si on rajoute à ça une définition Full HD+, un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, un pic de luminosité de 3000 nits et une compatibilité HDR10+, on est clairement sur le meilleur écran pour un smartphone d’entrée de gamme.

Pour les performances, Nothing a embarqué une puce Mediatek Dimensity 7300 Pro 5G associée à 8 Go de RAM et à un système de refroidissement liquide réussi. Là encore, le CMF Phone 2 Pro offre des caractéristiques équivalentes à des modèles de milieu de gamme.

On poursuit avec un autre point fort de ce smartphone : le module photo et vidéo. Alors que le CMF Phone 1 n’offrait qu’un capteur grand-angle de 50 MP, le CMF Phone 2 Pro ajoute deux capteurs supplémentaires : un ultra grand-angle de 8 MP et un capteur zoom optique 2x 50 MP. Enfin, en façade, on profite d’un capteur frontal de 16 MP.

En ce qui concerne l’autonomie, la batterie de 5000 mAh permet de visionner jusqu’à 22 heures de vidéos YouTube. Enfin, ce smartphone tourne sous Nothing OS 3 qui offre une ergonomie particulièrement réussie. Le bouton Essential Key permet par exemple de regrouper à un seul endroit tous vos contenus, inspirations et réflexions. Avec l’aide de l’IA, tout est organisé et classé dans Essential Space.