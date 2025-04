Borderlands 4 avance sa date de sortie, de quoi laisser le champ libre à GTA 6 ?

Borderlands 4 est l’un des jeux les plus attendu de la deuxième moitié de 2025. Alors qu’il était prévu pour le 23 septembre prochain, son studio a annoncé qu’il avancerait finalement sa date de sortie. De quoi laisser la place à l'autre gros titre de l’éditeur Take Two, à savoir GTA 6 ?

Aventuriers de Pandora et d’ailleurs, vous pourrez bientôt reprendre du service ! Borderlands 4, le nouveau volet du jeu de tir de Gearbox, voit aujourd’hui sa date de sortie avancée.

C’est Randy Pitchord, le patron de Gearbox, qui l’a annoncé dans une vidéo publiée sur X (anciennement Twitter). Alors que son jeu était à la base prévu pour sortir le 23 septembre prochain, il est désormais planifié pour une sortie le 12 septembre. Les retards, on connaît, mais les avancements, c'est plus rare. Bonne nouvelle, donc !

Borderlands 4 avancé pour laisser la place à un certain GTA 6 ?

Pitchford ne donne pas vraiment de raisons précise à cette décision :

« Je sais que nous avons promis que Borderlands 4 sortirait fin septembre, et l’équipe a travaillé vraiment dur pour y arriver. Et tout va pour le mieux. En réalité, nous vivons le scénario rêvé, le jeu est génial, l’équipe bosse dur et la date de sortie a été changée. Nous l’avons avancée. La date de sortie est maintenant fixée au 12 septembre »

En plus de ce changement, Sony a annoncé la tenue d’un State of Play mercredi 30 avril, soit demain, à 23 heures (heure française). Le jeu y sera présenté longuement. A savoir que ce ne sera pas une exclusivité PS5, puisqu’il sortira aussi sur PC, Xbox ainsi que sur Switch 2.

Si ce changement de date ravit logiquement les fans, il attise la curiosité des autres joueurs. Il est en effet étrange de voir l’un des gros jeux de l’éditeur Take Two avancer sa sortie. Cela suffit à attirer tous les regards vers un autre titre très attendu de l’éditeur, un certain GTA 6. Pour rappel, le jeu du studio Rockstar n’a toujours pas de date de sortie précise, étant planifié pour un vague « 2025 ». Avancer Borderlands 4 serait-il une mesure de précaution pour laisser de la place à ce mastodonte qui va tout ravager sur son passage ? Possible, mais nous sommes là dans le domaine de la conjecture.