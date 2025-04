Ce casque audio est tout nouveau, pourtant son look nous ramène aux années 80

La marque japonaise KM5 annonce la commercialisation de son premier casque audio, le HP1. Si les technologies utilisées pour concevoir ce casque sont assurément modernes, son design adresse clairement les nostalgiques des années 80 et de la grande époque des Walkman de Sony.

Les plus jeunes d’entre nous n’ont pas connu cette époque étrange des Walkman et des Discman, ces appareils nomades servant à lire des K7 et CD audio. C’était les années 80, avec Goldorak, les ghettoblasters, les tabourets tam-tam orange, les tee-shirts d’Iron Maiden, les ordinateurs Amstrad, les disquettes 5 pouces un quart… Si Walkman et Discman sont deux marques déposés par Sony, ils sont entrés dans le langage courant. Et nous appelions ainsi tous les produits concurrents…

Ces Walkmans et Discman étaient livrés avec des casques audio assez rudimentaires en comparaison de ce que nous avons aujourd’hui. Les arceaux étaient de simple tiges de métal. Les coussinets étaient fins et se déchiraient rapidement. L’isolation phonique était inexistante. Le confort n’était pas dingue. Et on ne parle même pas de la qualité audio.

Ce casque audio a l'air d'être vintage mais ne l'est pas

Mais comme la mode est toujours un cyclique, même dans les produits technologiques, il était presque évident qu’une marque allait relancer ces casque supra-auriculaires « vintage ». C’est désormais chose faite grâce à KM5 à qui l’ont doit notamment des Discman compatibles Bluetooth. La marque japonaise annonce en effet le début de la commercialisation d’un casque audio supra-auriculaire appelé HP1 et qui sent bon les années 80.

Attention cependant, le HP1 adopte peut-être le design vintage des vieux casques audio, mais il intègre de nombreuses fonctions et technologies modernes. D’abord ce casque est TWS : il est donc sans fil et chaque côté est piloté de la même façon que des AirPods d'Apple. Il est compatible Bluetooth 5.4. Chaque écouteur intègre une batterie de 120 mAh offrant jusqu’à 24 heures d'autonomie. La charge s’effectue en 3 heures grâce à un port USB-C très particulier à double sortie. Pas de codecs audio HD ici : seulement les standard AAC et SBC.

Une alternative aux gros casques et aux petits écouteurs

Côté audio, chaque écouteur intègre un transducteur de 40 mm dont la plage de fréquence s’échelonne de 20 Hz à 25 kHz. Vous retrouvez également deux microphones dans chaque écouteur pour les conversations audio, si vous branchez le casque à un smartphone. Ils sont couplés à un logiciel d’isolation de la voix de l’utilisateur et de réduction des bruits ambiants pendant les appels. L’arceau est en acier inoxydable. Les coussinets ne sont pas en mousse, mais en tissu. Et deux paires de couleur différente sont fournies dans la boîte.

Ce casque néo-rétro veut donc combiner le style d’hier avec les technologies d’aujourd’hui. Avec son poids plume (103 grammes) et son autonomie gargantuesque, le HP1 veut être une alternative non seulement aux casques circum-auraux type Bose QuietComfort Ultra, mais aussi aux écouteurs TWS, qu’ils s’agissent des modèles intra-auriculaires comme les XM5 de Sony ou les modèles ouverts comme les FreeClip de Huawei. Le prix : 190 euros.