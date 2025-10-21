Une mise à jour débarque sur la Samsung Galaxy Watch 4, mais ce n’est pas celle que vous attendiez

Si vous êtes le propriétaire d’une Galaxy Watch 4, sachez qu’une nouvelle mise à jour s’apprête à arriver sur votre montre connectée Samsung. S’il ne s’agit pas de la plus attendue, nous vous recommandons de la faire malgré tout, afin de protéger votre appareil.

Samsung vient de publier une nouvelle mise à jour pour la série Galaxy Watch 4. Pour autant, ne vous réjouissez pas trop vite : il ne s’agit pas de One UI 8 Watch, basée sur Wear OS 6 – qui demande par ailleurs aux utilisateurs de dire adieu à cette application emblématique de Google.

La marque sud-coréenne poursuit le déploiement de sa surcouche One UI 8 basée sur Android 16 : smartphones, montres et tablettes compatibles reçoivent progressivement la mise à niveau. Mais ce n’est pas encore le tour des Galaxy Watch d’en bénéficier : cette nouvelle mise à jour disponible apporte « simplement » un correctif de sécurité. Cela reste une bonne nouvelle !

En attendant One UI 8 Watch, la mise à jour de sécurité d’août 2025 débarque sur la Galaxy Watch 4

Sont uniquement concernés par cette mise à jour logicielle intégrant le correctif de sécurité d’août 2025 les modèles Bluetooth des Galaxy Watch 4 et des Galaxy Watch 4 Classic, selon nos confrères de SamMobile. Cette nouvelle version du firmware se termine par IYI1.

Alors même si vous attendiez que One UI 8 Watch arrive sur votre Galaxy Watch 4, ne laissez pas la déception vous aveugler et mettez votre appareil à jour pour bénéficier des derniers correctifs de sécurité – même si le correctif d’octobre 2025 déjà en cours de déploiement sur les smartphones et tablettes Galaxy n’est pas inclus.

Pour le moment, la mise à jour pour la Galaxy Watch 4 n’est disponible qu’en Corée du Sud – berceau de Samsung –, mais son déploiement à d’autres pays devrait se faire prochainement. Pour vérifier la disponibilité de la mise à jour sur votre appareil : ouvrez l’application Galaxy Wearable > Paramètres > Mise à jour du logiciel > Télécharger et installer.

Quant à One UI 8 Watch, il faudra faire preuve d’encore un peu de patience pour que votre montre connectée la reçoive : si Samsung a confirmé que les Galaxy Watch 4 recevront bien une mise à jour basée sur Wear OS 6, la marque sud-coréenne n’a pas fourni de calendrier précis.