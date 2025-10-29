Huawei annonce les Pura 80 Pro et Pura 80 Ultra, voici leurs prix en France

Huawei annonce l’arrivée en France de deux de ses Pura 80. Et pas n’importe lesquels, puisque ce sont les deux meilleures versions qui font le voyage : le Pura 80 Pro et le Pura 80 Ultra. Dotés d’une excellente fiche technique, notamment au niveau photo, ils sont vendus à un prix qui pourrait en étonner plus d’un. Voici tous les détails.

Huawei persiste en téléphonie. La marque chinoise ne vend plus autant de smartphones qu’auparavant. L’absence des services Google y est pour beaucoup. Mais ce n’est pas la seule raison. L’absence de 5G, les soupçons d’utilisation des données personnelles, les performances en dessous de la concurrence… Même si Huawei est resté l’un des fleurons de la photographie sur mobile, ce n’est pas suffisant.

Cela changera-t-il ? Huawei se donne tous les moyens pour y parvenir. Les produits sont techniquement toujours aussi bons. L’innovation en photo est toujours étonnante. La compatibilité avec l’écosystème Android s’améliore, grâce à Aurora Store. Et la firme chinoise fabrique désormais des SoC intégrant des modems 5G. Le Pura 70 Ultra personnifiait parfaitement cela. Et nous lui avons accordé une bonne note, malgré les limitations logicielles encore présentes.

Huawei lance le Pura 80 Ultra et son double zoom optique

Et le successeur du Pura 70 Ultra emprunte le même chemin. Officialisé en juin 2025 en Chine, le Pura 80 Ultra est doté d’une belle fiche technique, ainsi que d’une innovation intéressante en photographie au niveau de son double zoom optique (rapports 3,7x et 9,3x) : il y a deux objectifs, mais un seul capteur. L’idée est simple : le prisme du téléobjectif périscopique est motorisé et se déplace d’un objectif à un autre. En outre, des lentilles amovibles assurent la mise au point, quelle que soit la longueur focale. C’est plutôt malin.

Ce nouveau téléobjectif est associé à un capteur 50 mégapixels qui prend des photos en 12,5 mégapixels quand le rapport de zoom optique est le plus élevé. Cela est dû à une limitation de l’ouverture (f/3.6). Cette solution est une alternative intéressante à la solution de Samsung qui utilise deux capteurs dans le Galaxy S25 Ultra et celle du Find X9 Pro Oppo qui préfère un capteur unique 200 mégapixels avec une large ouverture et un zoom lossless plus profond.

Le Pura 80 Ultra est complet, mais aussi assez cher

Au-delà de cette innovation, la fiche technique du Pura 80 Ultra est assez classique. Elle s’appuie sur une mise à jour technique de la plate-forme du Pura 70 Ultra. En voici les détails :

Écran LTPO OLED 2K 120 Hz de 6,8 pouces

Protection en verre Kunlun Glass 2

Processeur Huawei Kirin 9020

16 Go de RAM et 512 Go de stockage

Batterie 5170 mAh compatible charge rapide100 watts (80 watts sans fil)

compatible charge rapide100 watts (80 watts sans fil) Triple capteur photo 50 + 40 + 50 MP, zoom optique 3,7x – 9,3x

Capteur selfie 13 MP

Compatible WiFi 7, Bluetooth 5.2, USB 3.1, NFC, 5G et eSIM

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

EMUI 15

Certification IP68/69

Le Pura 80 Ultra se veut donc être un parfait adversaire pour tous les smartphones haut de gamme actuels, à commencer par l’iPhone 17 Pro Max d’Apple. Le prix du téléphone est fixé à 1499 euros, une somme considérable, même si elle correspond au centime près au montant demandé pour le Pura 70 Ultra. À l’occasion de son lancement, Huawei offre une Watch GT 5 à tous ceux qui tenteront l’aventure. Cela reste quand même un budget.

Le Pura 80 Ultra est accompagné de la version Pro moins chère

Le Pura 80 Ultra n’arrive pas tout seul en France. Il est accompagné d’un Pura 80 Pro, un smartphone moins ambitieux au niveau technologique et tarifaire. Il est vendu 1099 euros. Voici les détails à retenir sur sa fiche technique :