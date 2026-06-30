Cette fuite sur l’iPhone 18e va décevoir tous ceux qui espéraient enfin un écran moderne

Les iPhone 18 se dévoilent peu à peu avant l'heure. Une fuite venue de Chine livre enfin le détail de leurs écrans. Et l'un des modèles déçoit déjà avant même sa sortie.

apple iphone 17e test

Apple répartit désormais ses sorties de smartphones sur deux temps forts dans l'année. Les modèles les plus chers ouvrent le bal à l'automne. Les versions abordables suivent au printemps, quelques mois plus tard. Comme nous le détaillions à propos de ce détail de l'iPhone 18 que tout le monde attendait, le constructeur avance par petites touches. Chaque génération apporte ses ajustements, tantôt discrets, tantôt très attendus par le public. Les écrans figurent souvent en tête des éléments scrutés par les passionnés.

C'est justement le cas pour l'iPhone 18e, la déclinaison la plus accessible de la marque à la pomme. Ce modèle prend la suite de l'iPhone 17e que nous avons testé en détail, reconnu pour son bon rapport qualité-prix. Une fuite récente met en avant les caractéristiques de sa future dalle. Le smartphone est attendu au printemps prochain aux côtés de l'iPhone 18 et de l'iPhone Air 2. Le verdict risque pourtant de refroidir une bonne partie des fans d'Apple.

L'écrans de l'iPhone 18e resterait coincé à 60 Hz quand le reste de la gamme grimpe à 120 Hz

Selon le leaker Digital Chat Station sur Weibo, l'iPhone 18e garderait un écran OLED LTPS de 6,12 pouces. Sa fréquence demeurerait limitée à 60 Hz, comme sur la génération actuelle. L'iPhone 18 profiterait, lui, d'une dalle LTPO de 6,3 pouces et d'un rafraîchissement deux fois plus rapide, à 120 Hz. L'iPhone Air 2 grimperait à 6,55 pouces, toujours avec cette même fluidité. La déclinaison abordable resterait donc la seule privée d'un affichage moderne, au grand dam des utilisateurs.

Ce blocage à 60 Hz interpelle alors que des smartphones Android vendus une centaine d'euros affichent déjà du 90 ou du 120 Hz. La fluidité se ressent sur le défilement, les animations et la sensation générale au toucher. Le reste évolue à peine, puisque la dalle gagne seulement 0,02 pouce face au modèle précédent. Apple soigne en revanche ses fers de lance, comme le montre l'iPhone Fold dont une fuite révèle une finesse record. La firme réserve visiblement ses meilleures idées à ses appareils les plus onéreux.


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