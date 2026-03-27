Ce détail de l’iPhone 18 que tout le monde attendait serait enfin confirmé par une fuite

L'iPhone 18 pourrait bien embarquer une nouveauté de design jusqu'ici réservée aux Pro. Un leaker réputé vient de confirmer cette tendance pour toute la gamme. Le reste du design, lui, ne bougerait pas.

Apple affine chaque année le design de ses iPhone, souvent par petites touches. Depuis l'introduction du Dynamic Island en 2022, la marque a progressivement réduit la taille de cette encoche dynamique sur ses modèles les plus récents. Les versions Pro ont historiquement bénéficié de ces évolutions en premier, avant qu'elles ne se diffusent à l'ensemble de la gamme. L‘iPhone 18e pourrait pourtant faire l'impasse sur plusieurs de ces améliorations encore pour un moment.

La tendance semble différente pour l'iPhone 18 standard. Plusieurs fuites évoquent depuis quelques mois un Dynamic Island plus petit sur les prochains modèles Pro. Apple envisagerait également d'intégrer un capteur photo de 200 MP sur de futurs iPhone haut de gamme, signe que la marque prépare des évolutions importantes sur l'ensemble des appareils. Aujourd'hui, c'est le design de l'iPhone 18 classique qui fait l'objet d'une nouvelle révélation.

The Dynamic Island cutout width on the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max has been reduced from 20.76 mm to 13.49 mm, representing a reduction of approximately 35%. pic.twitter.com/dLnUdCts7z — Ice Universe (@UniverseIce) January 23, 2026

Le Dynamic Island réduit des iPhone Pro s'étendrait à toute la gamme iPhone 18

Selon Ice Universe, leaker réputé pour la fiabilité de ses informations sur les produits Apple, l'iPhone 18 adopterait le même Dynamic Island réduit que celui prévu sur les modèles Pro cet automne. Cette évolution ne concernerait pas uniquement le haut de gamme. Elle s'étendrait à l'ensemble de la gamme iPhone 18, y compris le modèle standard. En revanche, les bordures de l'écran resteraient identiques à celles de l'iPhone 17. Un changement discret, mais attendu par de nombreux utilisateurs qui trouvent l'encoche actuelle encore trop imposante.

Ce choix s'inscrit dans la stratégie de lancement scindée qu'Apple prépare. Les iPhone 18 Pro devraient être annoncés à l'automne, probablement en même temps que le premier iPhone pliable de la marque. L'iPhone 18 standard, lui, arriverait en début d'année 2027. Malgré ce décalage, il hériterait donc de la même évolution du Dynamic Island que ses homologues Pro. Un autre leaker avait récemment mis en doute cette réduction sur les modèles Pro, mais la majorité des fuites disponibles à ce jour convergent vers la même conclusion.